A fizikai határvédelmi struktúrák megépítése közös európai felelősség + videó

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfón elmondta, magyar szempontból a legfontosabb, hogy minden jogi követelménynek megfeleljenek azok az intézkedések, amelyek a lefoglalt orosz vagyont érintenék.

Mint mondta,

az Európai Bizottság elnöke egy részletesen nem ismertetett javaslatot fogalmazott meg, amely a befagyasztott orosz vagyonok még szélesebb körű felhasználását és Ukrajna számára hitelként való biztosítását szorgalmazza.

Szerinte fontos, hogy jogi következmények ne érhessék a tagországokat, és az eurót ne érintsék ezek az intézkedések.

A sajtóinformációk szerint Orbán Viktor levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.

Bóka János kérdésére elárulta: a levélre még nem kaptak választ, az ügyet minden létező fórumon megemlítik, különösen azért, mert az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette,hogy a fizikai határvédelmi struktúrák megépítése közös európai felelősség. A kormány mindent megtesz a fordulat bekövetkezte érdekében.

Bóka János tájékoztatott: az uniós intézmények nem adtak a magyar határkerítés építéséhez érdemi támogatást nem adtak, de jelenleg tárgyalnak azokról az eszközökről, amelyek az uniós védelem megerősítését célozzák. A magyar kormány szándéka, hogy valamennyi eszközt felhasználja, ami a magyar nemzetstratégiát segíti. Hozzátette, hogy egy olyan határkerítés miatt havi egymillió eurót kell fizetnie a Magyarországnak, amire más országok támogatást kapnak.