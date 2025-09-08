Oroszországnak háromszoros túlereje van a fronton az ukránok szerint

Rendkívüli

Akár négyszer, hatszor is több erőforrással rendelkezhet az orosz haderő. Az ukránok eddig sem álltak fényesen a fronton, azonban most már a vezetés is elismeri a kudarcot.

2025. 09. 08. 13:39
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának – közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka. Azt tehát már az ukránok is beismerik, hogy rosszul állnak a fronton. 

Az ukránok elismerték, hogy rosszul állnak
 Fotó: HANDOUT / General Staff of the Armed Force

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik, a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is – magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte.

„Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot” – mondta Szirszkij.

Augusztus közepén Oroszország ezzel a taktikával áttörést ért el a kelet-donyecki Dobropillja helyőrségi város környékén, rövid idő alatt 10 kilométert előrenyomulva, mielőtt néhány nappal később az ukrán hadsereg megállította volna.

„Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken […] az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal” – mondta. Szerinte az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek.

Azt mondta, augusztus az ukrán hadsereg számára „a nagy próbatételek hónapja” volt. A tábornok négy irányt nevezett „legveszélyesebbnek”: a pokrovszki, a dobropilljai (oroszul Dobropolje), a novopavlivkai (Novopavlovka) és a krasznolimanszki irányt.

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg befejezi az átállást a hadtestszerkezetre. „Befejezzük az átállást a hadtestrendszerre, a hadtestek megkapják hatáskörüket, átveszik a csapatokat és a felelősségi területeket” – magyarázta.

A főparancsnok február 3-án jelentette be a hadtestszerkezetre való áttérés megkezdését. Eddig a hadseregben dandárszerkezet működött.

Borítókép: Olekszandr Szirszkij (Fotó: AFP)

