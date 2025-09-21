Pánik a fedélzeten: könyörögtek az utasok, hogy leszállhassanak a gépről + videó

A San Franciscó-i nemzetközi repülőtéren állítólag több indiai utas is leszállt egy Emirates járatról néhány perccel a felszállás előtt, attól tartva, hogy ha elmennek, nem tudnak visszatérni az Egyesült Államokba. A járat, sajtóhírek szerint, több mint háromórás késéssel indult, mivel a földi személyzet igyekezett kezelni a pánikot és a hirtelen távozásokat – írta a The Times of India.

Pánik tört ki az Emirates légitársaság gépén. Fotó: Urbanandsport/ NurPhoto

Az X-en és az Instagramon keringő videók egy indiai állampolgárokkal teli utastérről mutattak felvételeket arról, hogy az utasok pánikba estek, miután elterjedt a hír az H-1B vízum díjának emeléséről.

A Bay Areából induló, indiaiakkal (Durga Puja ünnepre érkező) teli nemzetközi járat befejezte a beszállítást, és indulni készült a repülőtérről, amikor híre ment az H-1B vízum új szabályainak. A fedélzeten lévő indiaiak pánikba estek, és könyörögtek, hogy leszállhassanak a gépről

– írta egy X-felhasználó.