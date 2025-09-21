vízumkérelemgéprendelet

Pánik a fedélzeten: könyörögtek az utasok, hogy leszállhassanak a gépről + videó

Pánikhullám söpört végig az Egyesült Államokban élő indiai H-1B vízummal rendelkezők és kérelmezők körében, és kaotikus jelenetek játszódtak le a repülőtereken, miután Donald Trump amerikai elnök aláírta a H-1B vízumkérelmekre példátlanul magas, 100 000 dolláros díjat kivető rendeletet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 9:15
Utasszállító repülőgép - illusztráció Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
A San Franciscó-i nemzetközi repülőtéren állítólag több indiai utas is leszállt egy Emirates járatról néhány perccel a felszállás előtt, attól tartva, hogy ha elmennek, nem tudnak visszatérni az Egyesült Államokba. A járat, sajtóhírek szerint, több mint háromórás késéssel indult, mivel a földi személyzet igyekezett kezelni a pánikot és a hirtelen távozásokat – írta a The Times of India. 

pánik
Pánik tört ki az Emirates légitársaság gépén. Fotó: Urbanandsport/ NurPhoto

Az X-en és az Instagramon keringő videók egy indiai állampolgárokkal teli utastérről mutattak felvételeket arról, hogy az utasok pánikba estek, miután elterjedt a hír az H-1B vízum díjának emeléséről.

A Bay Areából induló, indiaiakkal (Durga Puja ünnepre érkező) teli nemzetközi járat befejezte a beszállítást, és indulni készült a repülőtérről, amikor híre ment az H-1B vízum új szabályainak. A fedélzeten lévő indiaiak pánikba estek, és könyörögtek, hogy leszállhassanak a gépről

– írta egy X-felhasználó.

Pánikot okozott Trump bejelentése

Amint arról beszámoltunk, Trump vízumbejelentése komoly aggodalmat váltott ki az indiaik körében. Több nagy amerikai cég – köztük a Microsoft, az Amazon és a JP Morgan – állítólag arra kérte a H-1B vízummal rendelkező alkalmazottait, hogy szeptember 21. előtt térjenek vissza az Egyesült Államokba és kerüljék a nemzetközi utazást, hogy elkerüljék a vízummal kapcsolatos esetleges bonyodalmakat.

Jelenleg az H-1B-kérelem benyújtásának költsége 2000 és 5000 dollár között mozog, a munkáltató méretétől és egyéb tényezőktől függően. Trump rendelete ezt 100 000 dollárra emelte az új kérelmek esetében, ami a szakértők szerint súlyos csapást jelenthet az indiai szakemberekre és vállalatokra, akik nagymértékben támaszkodnak a vízumprogramra.

Az indiai technológiai szakemberek körében különösen népszerű H-1B vízumot általában három évre adják ki, és további három évre meghosszabbítható.

Borítókép: Utasszállító repülőgép, illusztráció (Fotó: AFP)


 

