Robbanószerkezetet találtak az orosz vasútvonalon + videó

Vasúti pályaellenőrzés során robbanószerkezeteket találtak a síneken az oroszországi Orjol megyében, a detonáció következtében két ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte szombaton Andrej Klicskov, a régió kormányzója a Telegram-csatornán.

Klicskov szerint a hatóságok keresik a robbantás felelőseit.

A Maloarhangelszk–Glazunovka szakaszon több személyvonat vesztegel, szervezik az utasok buszokkal történő elszállítását.

Orjol megye légterében a múlt héten, vasárnap és szerda éjjel összesen 18 drónt lőttek le. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. A régióval szomszédos Brjanszk és Kurszk megyében május végén és június elején közúti és vasúti hidak omlottak össze robbantásos merényletek következtében.

