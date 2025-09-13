Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Oroszországvasútrobbanás

Robbanószerkezetet találtak az orosz vasútvonalon + videó

Két ember meghalt egy detonációban Oroszországban. Egy vasúti pályaellenőrzés során találtak robbanószerkezeteket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 13. 21:53
Illusztráció Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA Forrás: AFP
Vasúti pályaellenőrzés során robbanószerkezeteket találtak a síneken az oroszországi Orjol megyében, a detonáció következtében két ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte szombaton Andrej Klicskov, a régió kormányzója a Telegram-csatornán.

Illusztráció. Egy vasúti pályaellenőrzés során találtak robbanószerkezeteket
Illusztráció. Egy vasúti pályaellenőrzés során találtak robbanószerkezeteket. Fotó: AFP

Klicskov szerint a hatóságok keresik a robbantás felelőseit. 

A Maloarhangelszk–Glazunovka szakaszon több személyvonat vesztegel, szervezik az utasok buszokkal történő elszállítását.

Orjol megye légterében a múlt héten, vasárnap és szerda éjjel összesen 18 drónt lőttek le. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. A régióval szomszédos Brjanszk és Kurszk megyében május végén és június elején közúti és vasúti hidak omlottak össze robbantásos merényletek következtében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

