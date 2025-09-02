epicentrumföldrengésmegyében vrancea

Rengett a föld a keleti szomszédunknál

Románia déli részén gyakoriak a földmozgások. Ezúttal sem keletkeztek komolyabb károk.

Sükösd Levente
2025. 09. 02.
Rengett a föld Romániában (Forrás: Facebook)
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés volt kedd délelőtt helyi idő szerint 11.50 perckor Vrancea megyében, Vrancea szeizmikus övezetben. A földmozgás 70 kilométeres mélységben következett be – jelentette a stiripesurse.ro.

Románia: földrengés volt hazánk szomszédjában (Fotó: AFP)
A hírportál értesülése szerint a földrengés epicentruma 28 kilométerre volt Focșani-tól nyugatra, 82 kilométerre Sepsiszentgyörgytől keletre, 71 kilométerre Buzăutól északra, 97 kilométerre Brassótól keletre, 86 kilométerre Bákótól délre és 80 kilométerre Bârladtól délnyugatra, közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Az idei legnagyobb romániai földrengések, mindkettő 4,4-es erősségű, február 13-án Buzău megyében, illetve május 11-én Vrancea megyében történtek.

Tavaly a legnagyobb földrengés a Richter skálán 5,4-es erősségű volt, és szeptember 16-án szintén Buzău megyében történt. 

