Ursula von der Leyen szerint Románia segít megőrizni Európa biztonságát

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétfőn megköszönte Romániának, hogy kiveszi a részét a NATO keleti szárnyának védelméből.

Románia elnöke, Nicusor Dan (balra) beszélget Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel (Fotó: AFP)

Az uniós döntéshozó hétfőn Nicuşor Dan államfővel együtt meglátogatta Konstancán a Ferdinánd királyról elnevezett fregattot, majd felkereste a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontot, ahol közös sajtótájékoztatót is tartottak. „Önök segítenek megvédeni Európa légi és tengeri biztonságát a Fekete-tenger térségében. […] Románia kulcsfontosságú partnerünk a NATO keleti szárnyán” – fogalmazott Von der Leyen a sajtótájékoztatón, számolt be a látogatásról a Maszol.ro .

Dear @NicusorDanRO, thank you for welcoming me to the military port and airbase of Constanța.



Romania helps keep Europe safe in the airs and waters of the Black Sea.



More than ever, your country is a key asset for Europe’s security. pic.twitter.com/UDtConMDrA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2025

A román államfő a Facebook bejegyzésében szintén a katonai együttműködés erősítését hangsúlyozta.

„Ma a Fekete-tenger partján köszöntöttük az Európai Bizottság elnökasszonyát, Ursula von der Leyent. Hazánk stratégiai jelentőséggel bír az európai és euroatlanti biztonság szempontjából, Románia pedig felelősen viselkedik uniós tagállamként és NATO-szövetségesként a keleti szárnyon.”

Az Agerpres beszámolója szerint a román elnök emlékeztetett, hogy az Európai Unió Románia javaslatára fogadta el a Fekete-tengerre vonatkozó stratégiáját, amelynek keretében egy biztonsági központ létrehozását is tervezik. Románia azt szeretné, hogy ezt a központot Constantán alakítsák ki – mondta Nicuşor Dan.