Ursula von der Leyen szerint Románia segít megőrizni Európa biztonságát

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétfőn megköszönte Romániának, hogy kiveszi a részét a NATO keleti szárnyának védelméből.
Az uniós döntéshozó hétfőn Nicuşor Dan államfővel együtt meglátogatta Konstancán a Ferdinánd királyról elnevezett fregattot, majd felkereste a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontot, ahol közös sajtótájékoztatót is tartottak. „Önök segítenek megvédeni Európa légi és tengeri biztonságát a Fekete-tenger térségében. […] Románia kulcsfontosságú partnerünk a NATO keleti szárnyán” – fogalmazott Von der Leyen a sajtótájékoztatón, számolt be a látogatásról a Maszol.ro .
A román államfő a Facebook bejegyzésében szintén a katonai együttműködés erősítését hangsúlyozta.
„Ma a Fekete-tenger partján köszöntöttük az Európai Bizottság elnökasszonyát, Ursula von der Leyent. Hazánk stratégiai jelentőséggel bír az európai és euroatlanti biztonság szempontjából, Románia pedig felelősen viselkedik uniós tagállamként és NATO-szövetségesként a keleti szárnyon.”
Az Agerpres beszámolója szerint a román elnök emlékeztetett, hogy az Európai Unió Románia javaslatára fogadta el a Fekete-tengerre vonatkozó stratégiáját, amelynek keretében egy biztonsági központ létrehozását is tervezik. Románia azt szeretné, hogy ezt a központot Constantán alakítsák ki – mondta Nicuşor Dan.