Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

biztonságEurópai BizottságNicuşor DanFekete-tenger

Ursula von der Leyen szerint Románia segít megőrizni Európa biztonságát

Ursula von der Leyen több területen is támogatást ígért a román elnöknek. Az Európai Bizottság elnöke Romániát is fontos partnernek nevezte.

Sükösd Levente
Forrás: maszol.ro, agerpres.ro, Facebook2025. 09. 02. 7:36
Ursula fon der Leyen és Nicusor Dan a közös sajtótájékoztatón Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétfőn megköszönte Romániának, hogy kiveszi a részét a NATO keleti szárnyának védelméből.

Románia elnöke, Nicusor Dan (balra) beszélget Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel (Fotó: AFP)
Románia elnöke, Nicusor Dan (balra) beszélget Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel (Fotó: AFP)

Az uniós döntéshozó hétfőn Nicuşor Dan államfővel együtt meglátogatta Konstancán a Ferdinánd királyról elnevezett fregattot, majd felkereste a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontot, ahol közös sajtótájékoztatót is tartottak. „Önök segítenek megvédeni Európa légi és tengeri biztonságát a Fekete-tenger térségében. […] Románia kulcsfontosságú partnerünk a NATO keleti szárnyán” – fogalmazott Von der Leyen a sajtótájékoztatón, számolt be a látogatásról a Maszol.ro .

A román államfő a Facebook bejegyzésében szintén a katonai együttműködés erősítését hangsúlyozta. 

„Ma a Fekete-tenger partján köszöntöttük az Európai Bizottság elnökasszonyát, Ursula von der Leyent. Hazánk stratégiai jelentőséggel bír az európai és euroatlanti biztonság szempontjából, Románia pedig felelősen viselkedik uniós tagállamként és NATO-szövetségesként a keleti szárnyon.”

Az Agerpres beszámolója szerint a román elnök emlékeztetett, hogy az Európai Unió Románia javaslatára fogadta el a Fekete-tengerre vonatkozó stratégiáját, amelynek keretében egy biztonsági központ létrehozását is tervezik. Románia azt szeretné, hogy ezt a központot Constantán alakítsák ki – mondta Nicuşor Dan.

Az államfő megjegyezte, hogy az Oroszország által gyakorolt nyomás miatt igen összetett időszakban még fontosabb az európai szolidaritás. 

Ezzel összefüggésben rámutatott arra, hogy az EB elnökével Európa önvédelmi képességéről és az ezzel kapcsolatos együttműködésről is tárgyaltak, beleértve a Rearm Europe elnevezésű uniós fegyverkezési programot, valamint a közös védelmi beszerzéseket segítő SAFE programot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu