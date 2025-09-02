Amerika odacsap az oroszoknak?

Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint minden lehetséges szankció az asztalon van. A politikus szerint az amerikai kormányzat nem elégedett az iránnyal, ami felé Vlagyimir Putyin orosz elnök tart.

2025. 09. 02. 7:25
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Scott Bessent szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök más irányba tart, mint amit az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnökkel megbeszéltek. A pénzügyminiszter szerint ennek megfelelően az amerikai kormányzat már vizsgálja a szankciós lehetőséget – írja az Origo.

A miniszter szerint az amerikai kormányzat szankciókat fontolgat
A miniszter szerint az amerikai kormányzat szankciókat fontolgat (Fotó: Getty Images North America/Chip Somodevilla)

A politikus szerint „Putyin elnök a történelmi jelentőségű anchorage-i találkozó óta” egészen mást tesz, mint amiben megállapodtak az amerikai elnökkel. A pénzügyminiszter szerint Putyin nem hogy nem csökkentette az orosz támadásokat de „aljas módon fokozta is őket”.

Szóval azt hiszem, Trump elnökkel minden lehetőség az asztalon van, és azt hiszem, ezeket nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni ezen a héten

– hangsúlyozta. 

Donald Trump nemrég az alaszkai Anchorage-ban találkozott Putyinnal, hogy elősegítsék a békemegállapodást. Azóta azonban Oroszország folytatta Ukrajna elleni támadását, újabb rakétákat és drónokat vetett be. Augusztus 28-án Oroszország tömeges támadást indított Ukrajna ellen, Kijevben 25 ember halálát okozva és 63 embert, köztük 11 gyermeket megsebesítve.

Több szakértő is arról beszélt, hogy Putyin feltehetőleg az időt próbálta húzni a találkozóval. Az amerikai kormányzat azonban már jelezte, készek súlyos szankciókat is bevezetni, ha szükséges. 

Bessent Indiáról is beszélt, itt azonban igyekezett hangsúlyozni, hogy a világ legnépesebb demokráciájáról van szó, amely közelebb áll mentalitásban Amerikához, mint Oroszországhoz. Ez azonban a pénzügyminiszter szerint nem változtat a tényen, hogy India a legnagyobb felvásárlója az orosz olajnak. 

Borítókép: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (Fotó: AFP)

