Ilaria Salisantifa mozgalomantifa támadás

Az olasz sajtó pozitívan vélekedik a HírTV tudósítójának akciójáról

Pozitívan kommentálta az olasz sajtó a HírTV brüsszeli tudósítójának akcióját. Bugnyár Zoltán az antifa terroristái által összevert egyik férfi fotóját mutatta meg Ilaria Salis európai parlamenti képviselőnek, aki válasz helyett ideges panaszkodásba kezdett.

Munkatársunktól
2025. 09. 25. 22:34
Ilaria Salis Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem tetszett, hogy szembesítették az antifák által Budapesten agyba-főbe vert ártatlan utcai járókelő fotójával. Az olasz sajtó azonban pozitívan írt a HírTV brüsszeli tudósítójának akciójáról.

Ilaria Salis kitért a HírTV tudósítójának kérdése elől
Ilaria Salis kitért a HírTV tudósítójának kérdése elől (Fotó: Anadolu via AFP)

Bugnyár Zoltán szerdán megmutatta Salisnak az egyik az antifák által összevert férfi fotóját, és megkérdezte, hogy ismeri-e őt.

Elegem van és belefáradtam abba, hogy csendben hallgassam ezeket a vádaskodásokat

– reagált Salis, kitérve a válaszadás elől.

A szélsőbaloldali képviselő az ártatlanságát hangoztatta, és elmondta, hogy kérvényezte, hogy a tárgyalást egy olyan országban folytassák le, ahol „normálisak a körülmények és tiszteletben tartják a jogszabályokat”.

Salis elvesztette a türelmét – értékelte a történteket az olasz sajtó. Látszott rajta, hogy elpattantak az idegei, de nem válaszolt a magyar újságíró kérdésére, kibújt a felelősségre vonás alól és saját előnyére fordította a helyzetet azt állítva, hogy rágalom hadjárat folyik ellene Magyarországon – tették hozzá.

Egy olasz lapnak adott exkluzív interjúban Salis azt állította, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő Orbán Viktort követi „a demokrácia leépítésében”. Ő akar lenni a politikai változások előmozdítója Olaszországban – hangsúlyozta az antifa aktivista.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.