Az olasz sajtó pozitívan vélekedik a HírTV tudósítójának akciójáról

Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem tetszett, hogy szembesítették az antifák által Budapesten agyba-főbe vert ártatlan utcai járókelő fotójával. Az olasz sajtó azonban pozitívan írt a HírTV brüsszeli tudósítójának akciójáról.

Ilaria Salis kitért a HírTV tudósítójának kérdése elől (Fotó: Anadolu via AFP)

Bugnyár Zoltán szerdán megmutatta Salisnak az egyik az antifák által összevert férfi fotóját, és megkérdezte, hogy ismeri-e őt.

Elegem van és belefáradtam abba, hogy csendben hallgassam ezeket a vádaskodásokat

– reagált Salis, kitérve a válaszadás elől.

A szélsőbaloldali képviselő az ártatlanságát hangoztatta, és elmondta, hogy kérvényezte, hogy a tárgyalást egy olyan országban folytassák le, ahol „normálisak a körülmények és tiszteletben tartják a jogszabályokat”.

Salis elvesztette a türelmét – értékelte a történteket az olasz sajtó. Látszott rajta, hogy elpattantak az idegei, de nem válaszolt a magyar újságíró kérdésére, kibújt a felelősségre vonás alól és saját előnyére fordította a helyzetet azt állítva, hogy rágalom hadjárat folyik ellene Magyarországon – tették hozzá.

Egy olasz lapnak adott exkluzív interjúban Salis azt állította, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő Orbán Viktort követi „a demokrácia leépítésében”. Ő akar lenni a politikai változások előmozdítója Olaszországban – hangsúlyozta az antifa aktivista.

Borítókép: Ilaria Salis (Fotó: NurPhoto via AFP)