Sándor Fegyir szerint Magyarország a pokol bugyraiba való

Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a közelmúltban élesen bírálta Magyarországot, és úgy fogalmazott, hogy hazánk a pokol legmélyebb bugyrába való, mert a háborúban nem Ukrajna mellett áll. A kijelentésekre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált, aki egyértelművé tette: „Nos, nagykövet úr, ne hazudjon!”

Menczer Tamás visszautasította Sándor Fegyir vádjait, hangsúlyozva, hogy Magyarország a béke mellett áll és történelmi humanitárius segítséget nyújtott.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztõség

Sándor Fegyir szavait visszautasította

A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország minden lehetséges humanitárius segítséget megadott és történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította a háború kezdete után.

A menekültek támogatása mellett a segítség Kárpátaljára és más területekre is jutott.

Rámutatott arra is, hogy Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka érkezik Magyarországon keresztül.

Menczer szerint az, hogy a nagykövet hálátlan, kevésbé számít, viszont az igenis problémás, hogy szerinte hazugságokat terjeszt.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte:

A háborút illetően pedig számunkra a magyar érdek az első. Nem az ukrán. A magyar. A magyar érdek a béke. Mi a béke mellett állunk.

Hozzátette, ezért támogatják Donald Trump békepárti álláspontját is.

A magyar érdek a béke

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig fel fog szólalni, ha az Ukrajnából érkező támadások a Barátság vezetéket érik, amely hazánk és Szlovákia energiabiztonságát is érinti.

Ezzel nem az oroszoknak ártanak, hanem nekünk meg a szlovákoknak. Fejezzék be!

– szögezte le. A politikus azt is sérelmezte, hogy a nagykövet áprilisi kormányváltásban reménykedik, amely szerinte egy Brüsszel által irányított, ukránbarát bábkormányt hozna hatalomra Magyarországon.

Ne reménykedjen. A magyarok az idegen érdekeket képviselőket mindig elzavarták, ez fog történni a Tiszával is

– reagált. Menczer emlékeztetett arra, hogy több mint kétmillió magyar mondott nemet Ukrajna uniós csatlakozására, mivel ez ellentétes a magyar érdekekkel. Leszögezte:

Az álláspontunk nem változott.

Borítókép: Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete (Fotó: Facebook)