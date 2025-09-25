Sándor FegyirUkrajnaMenczer Tamás

Sándor Fegyir szerint Magyarország a pokol bugyraiba való

A magyar kormány álláspontja szerint a nemzeti érdek a béke, és nem a háború folytatása. Erre reagálva fogalmazta meg Facebook-bejegyzését Menczer Tamás, aki hangsúlyozta, hogy Sándor Fegyir vádjaival szemben Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította el a háború kitörése után.

Wiedermann Béla
2025. 09. 25. 18:21
Sándor Fegyir Ukrajna budapesti nagykövete Forrás: Facebook
Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a közelmúltban élesen bírálta Magyarországot, és úgy fogalmazott, hogy hazánk a pokol legmélyebb bugyrába való, mert a háborúban nem Ukrajna mellett áll. A kijelentésekre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált, aki egyértelművé tette: „Nos, nagykövet úr, ne hazudjon!”

Menczer Tamás visszautasította Sándor Fegyir vádjait, hangsúlyozva, hogy Magyarország a béke mellett áll és történelmi humanitárius segítséget nyújtott.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztõség

Sándor Fegyir szavait visszautasította

A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország minden lehetséges humanitárius segítséget megadott és  történetének legnagyobb humanitárius akcióját indította a háború kezdete után. 

A menekültek támogatása mellett a segítség Kárpátaljára és más területekre is jutott. 

Rámutatott arra is, hogy Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka érkezik Magyarországon keresztül.

Menczer szerint az, hogy a nagykövet hálátlan, kevésbé számít, viszont az igenis problémás, hogy szerinte hazugságokat terjeszt. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: 

A háborút illetően pedig számunkra a magyar érdek az első. Nem az ukrán. A magyar. A magyar érdek a béke. Mi a béke mellett állunk.

Hozzátette, ezért támogatják Donald Trump békepárti álláspontját is.

A magyar érdek a béke

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig fel fog szólalni, ha az Ukrajnából érkező támadások a Barátság vezetéket érik, amely hazánk és Szlovákia energiabiztonságát is érinti. 

Ezzel nem az oroszoknak ártanak, hanem nekünk meg a szlovákoknak. Fejezzék be!

– szögezte le. A politikus azt is sérelmezte, hogy a nagykövet áprilisi kormányváltásban reménykedik, amely szerinte egy Brüsszel által irányított, ukránbarát bábkormányt hozna hatalomra Magyarországon. 

Ne reménykedjen. A magyarok az idegen érdekeket képviselőket mindig elzavarták, ez fog történni a Tiszával is

– reagált. Menczer emlékeztetett arra, hogy több mint kétmillió magyar mondott nemet Ukrajna uniós csatlakozására, mivel ez ellentétes a magyar érdekekkel. Leszögezte:

Az álláspontunk nem változott.

Borítókép: Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

