Sarkozy szerint ideje lenne végre felébrednie Európának

A Le Figaro című lapnak adott interjút a volt francia köztársasági elnök, amelyben nem rejtette véka alá véleményét. Nicolas Sarkozy szerint Ukrajna csatlakozása veszélyt jelentene, az Európai Unió pedig jelenleg jobban el van szigetelve, mint Oroszország – írja az Origo.

Sarkozy szerint véget kell vetni a kirakatdiplomáciának

Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Sakozy szerint hiba volt a francia miniszterelnök részéről a bizalmi szavazás kérése a költségvetés kapcsán, innen pedig valóban egyenes út vezet a feloszlatás felé. A lehetséges választások kapcsán a volt elnök egyúttal hangsúlyozta: hiba lenne Marine Le Pen indulásának meggátolása, hiszen a francia társadalom soha nem viselte jól a választás szabadságának a korlátozását.

Sarkozy egyúttal azt is leszögezte: ideje lenne végre Európának nem kirakatdiplomáciát folytatnia.

Az ukrajnai háború lezárása ugyanis csak akkor lehetséges, ha mindent megteszünk a békéért, és nem áltatjuk tovább magunkat. Sarkozy szerint Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút, azonban veszíteni még sokat veszíthet. Az európai diplomácia szerinte zsákutcában jár, amikor azt gondolja, hogy a fájdalmas területi engedmények nélkül lehetséges lesz a konfliktus lezárása.

Legyünk őszinték: elkerülhetetlenül lesznek területi áldozatok, amelyek népszavazások tárgyát képezhetik

– fogalmazott Sarkozy, aki szerint elég ember halt már meg ahhoz, hogy belássa Európa: nincs szükség a háború folytatására.

A volt köztársasági elnök szerint egyúttal fel kellene végre azt is ismerni, hogy a kontinens jelenleg elszigeteltebb, mint Oroszország. Hibás tehát az a politika, ami Oroszországot teszi meg ellenfelének, hiszen ezen csak veszíteni lehet. Ukrajna NATO és EU-s tagsága kapcsán racionális gondolkodásra lenne szükség.

Igen, bár egyetértek azzal, hogy Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákat kell adni a jövőre nézve, az Európai Unióba vagy a NATO-ba való belépése hiba lenne

– fogalmazott.

Mint mondta, aki nem látja, hogy egy esetleges ukrán csatlakozásnak a mezőgazdaság látná kárát, az rövidlátó.

A politikus kitért az Európai Unió vezetésére és Ursula von der Leyenre is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: fontos tisztán látni, hogy míg az országok vezetőit megválasztották, az Európai Bizottság elnökét nem. Ennek ellenére Von der Leyen olyan hatalmat követel magának, amelyet az európai jogok nem biztosítanak, ezt hagyni egyértelműen hiba lenne.

Borítókép: Nicolas Sarkozy volt francia köztársasági elnök (Fotó: AFP)