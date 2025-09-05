Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Angela MerkelSebastian Kurzintegrációmigrációhatárkövetkezmény

Sebastian Kurz: A határok megnyitása súlyos hiba volt, amelynek következményeit Európa még évtizedekig viselni fogja

Tíz év telt el Angela Merkel híres mondata, a „Wir schaffen das” („Sikerülni fog”) óta, amely a 2015-ös migrációs válság jelképévé vált. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár szerint azonban a határok megnyitása súlyos tévedés volt, amelynek következményeit Európa még évtizedekig viselni fogja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 12:43
Sebastian Kurz, former chancellor of Austria (Photo: KEMMA / Adam Wierl)
Sebastian Kurz, Ausztria volt kancellárja Fotó: KEMMA / Wierl Ádám
„Teljesen más véleményen voltam, mint Angela Merkel, és kötelességemnek éreztem, hogy ellentmondjak a nyitott határok politikájának” – idézte fel a történteket a Die Zeitnak Sebastian Kurz, írja az Origo.

Sebastian Kurz
Sebastian Kurz, Ausztria volt kancellárja Fotó: KEMMA/Wierl Ádám

A politikus szerint már korábban világossá vált, hogy az integráció sikere nagyban függ a bevándorlók számától és hátterétől, különösen a képzettségi szintjüktől. Mint mondta, ő mindig a célzott, munkaerőpiaci igényekhez igazított bevándorlás mellett állt ki, de határozottan ellenezte a tömeges, ellenőrizetlen migrációt, amely közvetlenül a szociális rendszerekre nehezedik

– fogalmaz a lap. Kurz felidézte azt a sokat vitatott Twitter-bejegyzést (ma X), amelyben a német hatóságok 2015-ben közölték: nem alkalmazzák a dublini szabályokat a szíriai menedékkérők esetében. 

Ezt először álhírnek hittem, majd amikor kiderült, hogy igaz, teljesen megdöbbentem. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy bárki szabadon eldöntheti, hol akarja beadni a menedékkérelmét. Ez hatalmas vonzerőt jelentett Európa felé

 – mondta. Az egykori osztrák kancellár szerint a 2015-ös humanitárius gesztusok jó szándékból fakadtak, de súlyosan félrecsúsztak, mert tömegek indultak útnak, és „tízezrek fulladtak meg a Földközi-tengeren”. „A morális fölény, amelyet sokan a Willkommenskultur jegyében képviseltek, számomra mindig is elviselhetetlen volt” – tette hozzá.

Kurz arról is beszélt, hogy naponta megkérdőjelezték saját álláspontjuk helyességét, mert óriási nyomás alatt voltak. Ugyanakkor úgy vélte: egy vezetőnek nemcsak az együttérzésre, hanem az ország hosszú távú érdekeire is figyelnie kell. 

Az empátiát meg kell őrizni, de közben nem szabad olyasmit tenni, ami a saját hazánknak árt

 – hangsúlyozta. A volt kancellár szerint a 2015-ös döntések máig ható következményekkel jártak, amelyek Európát politikailag, társadalmilag és biztonságilag is megterhelték. „A kontroll elvesztésének következményei még évtizedekig velünk maradnak” – jelentette ki.

Borítókép: Sebastian Kurz, Ausztria volt kancellárja (Fotó: KEMMA / Wierl Ádám)

