Több száz millió hrivnyát sikkasztottak el a donbászi erődök építése közben

Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszláv Zseleznyak szerint a Poltavai Területi Katonai Adminisztráció korábbi vezetése mintegy kétszázmillió hrivnyát sajátított ki a Donyecki régióban épített védelmi erődítések kivitelezése során. A hatalmas méretű sikkasztás mellett a beruházás ráadásul kifogásolható, gyenge minőségben valósult meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 03. 16:28
Silány minőségben készült a védekezésre szánt erőd Forrás: Képernyőkép
A sikkasztás kapcsán Zseleznyak rámutatott: 2024 februárjában kaptak engedélyt az erődítések építésére, ekkor 16 szerződést kötöttek összesen több mint 370 millió hrivnyára, főként az Enki Construction vállalattal, írta az Origo.

Sikkasztás
Képernyőkép

A fotókon látszik, hogy hiányzik a takarás, nincs vízelvezetés, és az állások teljesen védtelenek a drónok támadásaival szemben

– magyarázta Zseleznyak.

A képviselő szerint a bunkerek nem rendelkeznek a szükséges betonfedésekkel, íves szerkezetekkel, védelmi elemekkel, illetve az állások bejáratánál elengedhetetlen kilencven fokos fordulattal a drónok ellen.

Áremelések és közvetítők

Az Enki Construction az anyagokat nem közvetlenül szerezte be, hanem a Primum Aktiv nevű közvetítőn keresztül. 

A cég például az erődítésekhez használt elemeket 2161 hrivnyáért vásárolta, miközben egy évvel később ugyanazt 541 hrivnyáért lehetett beszerezni.

Zseleznyak szerint csak ezen a tételeken 22 millió hrivnyát fizettek túl, további 21 milliót szállítási költségként számoltak el, holott a fuvar valójában nem történt meg. Hasonló túlárazásokat alkalmaztak a beton, a vasbeton, a homok és a faanyagok esetén is.

 

Fiktív szolgáltatások és szabálytalanságok

– A legnagyobb csalás a fiktív szolgáltatások létrehozása volt  – mondta Zseleznyak. A képviselő szerint hangfelvételek bizonyítják, hogy a Primum Aktiv vezetője és az építési osztály helyettes igazgatója fiktív szerződéseket készítettek, hogy elkerüljék az áfafizetést, összesen mintegy negyvenmillió hrivnyára.

Összességében a Poltavai Területi Katonai Adminisztráció legalább kétszázmillió hrivnyát rendelt fiktív árukra és szolgáltatásokra. A részt vevő cégek és a hivatalnokok zsebében végül legalább ennyi pénz landolt

– közölte a képviselő.

 

Büntetés helyett előléptetés

Zseleznyak kiemelte, hogy a részt vevő cégek nem kerültek feketelistára, sőt a Primum Aktiv új állami szerződést nyert az utak felújítására egymilliárd hrivnyáért. A cég korábbi vezetője, Filip Pronin ma a Központi Pénzügyi Ellenőrzés élén áll, helyettese, Bogdan Korolcsuk szintén átkerült oda.

A vezetés pontosan tudta, mi történik a beszerzéseknél, és a hatóságok is rögzítették az eseteket. Ennek ellenére senkit nem büntettek meg, sőt a szervezőket előléptették, miközben a résztvevők újabb sémákat szerveznek

– zárta Zseleznyak.

 

Borítókép: Silány minőségben készült a védekezésre szánt erőd (Forrás: Képernyőkép) 

