Több száz millió hrivnyát sikkasztottak el a donbászi erődök építése közben

A sikkasztás kapcsán Zseleznyak rámutatott: 2024 februárjában kaptak engedélyt az erődítések építésére, ekkor 16 szerződést kötöttek összesen több mint 370 millió hrivnyára, főként az Enki Construction vállalattal, írta az Origo.
A fotókon látszik, hogy hiányzik a takarás, nincs vízelvezetés, és az állások teljesen védtelenek a drónok támadásaival szemben
– magyarázta Zseleznyak.
A képviselő szerint a bunkerek nem rendelkeznek a szükséges betonfedésekkel, íves szerkezetekkel, védelmi elemekkel, illetve az állások bejáratánál elengedhetetlen kilencven fokos fordulattal a drónok ellen.