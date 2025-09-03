Több száz millió hrivnyát sikkasztottak el a donbászi erődök építése közben

Áremelések és közvetítők

Az Enki Construction az anyagokat nem közvetlenül szerezte be, hanem a Primum Aktiv nevű közvetítőn keresztül.

A cég például az erődítésekhez használt elemeket 2161 hrivnyáért vásárolta, miközben egy évvel később ugyanazt 541 hrivnyáért lehetett beszerezni.

Zseleznyak szerint csak ezen a tételeken 22 millió hrivnyát fizettek túl, további 21 milliót szállítási költségként számoltak el, holott a fuvar valójában nem történt meg. Hasonló túlárazásokat alkalmaztak a beton, a vasbeton, a homok és a faanyagok esetén is.

Fiktív szolgáltatások és szabálytalanságok

– A legnagyobb csalás a fiktív szolgáltatások létrehozása volt – mondta Zseleznyak. A képviselő szerint hangfelvételek bizonyítják, hogy a Primum Aktiv vezetője és az építési osztály helyettes igazgatója fiktív szerződéseket készítettek, hogy elkerüljék az áfafizetést, összesen mintegy negyvenmillió hrivnyára.

Összességében a Poltavai Területi Katonai Adminisztráció legalább kétszázmillió hrivnyát rendelt fiktív árukra és szolgáltatásokra. A részt vevő cégek és a hivatalnokok zsebében végül legalább ennyi pénz landolt

– közölte a képviselő.