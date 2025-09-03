Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Súlyos baleset, sok a sérült

Súlyos közúti baleset történt szerda reggel Romániában, a Botoșani megyei Românești és Dămideni települések között – közölte a Botoșani Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU).

Forrás: maszol.ro, agerpres.ro2025. 09. 03. 11:07
Több halálos áldozata van a reggeli romániai balesetnek (Forrás: Facebook)
Az eset súlyossága miatt a hatóságok életbe léptették a vörös beavatkozási tervet. Három sérültet próbáltak újraéleszteni, azonban nem jártak sikerrel, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. Összesen 15 személyt szállítottak kórházba – számolt be róla a  Maszol.ro 

Súlyos, halálos közúti baleset történt ma Romániában (Forrás: Facebook)

Az igsu.ro (Román Katasztrófavédelem) információi szerint a balesetben egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött, a járművekben összesen 21 ember utazott (17 a kisbuszban, négy az autóban). Hét személy a roncsok közé szorult, közülük hárman életveszélyesen megsérültek, a mentők megpróbálták újraéleszteni őket.

A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint három ember életét nem tudták megmenteni. Hozzátették: 14 személyt mentőautóval, egyet pedig mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek: egy tűzoltóautó, egy mobil intenzív terápiás egység, három SMURD-mentőautó, emellett négy, a megyei mentőszolgálathoz tartozó mentőautó is a helyszínre érkezett. 

