Súlyos baleset, sok a sérült

Az eset súlyossága miatt a hatóságok életbe léptették a vörös beavatkozási tervet. Három sérültet próbáltak újraéleszteni, azonban nem jártak sikerrel, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. Összesen 15 személyt szállítottak kórházba – számolt be róla a Maszol.ro

Súlyos, halálos közúti baleset történt ma Romániában (Forrás: Facebook)

Az igsu.ro (Román Katasztrófavédelem) információi szerint a balesetben egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött, a járművekben összesen 21 ember utazott (17 a kisbuszban, négy az autóban). Hét személy a roncsok közé szorult, közülük hárman életveszélyesen megsérültek, a mentők megpróbálták újraéleszteni őket.

A katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint három ember életét nem tudták megmenteni. Hozzátették: 14 személyt mentőautóval, egyet pedig mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek: egy tűzoltóautó, egy mobil intenzív terápiás egység, három SMURD-mentőautó, emellett négy, a megyei mentőszolgálathoz tartozó mentőautó is a helyszínre érkezett.