Szánthó Miklós: Ha Magyar Péter jön, Brüsszel parancsai jönnek vele

Szánthó Miklós közölte: ha Magyarországon hatalomra kerül Magyar Péter, akkor ugyanazt a politikai korrupciót és szellemi romlást hajtja végre Brüsszel utasításaira, mint amit Donald Tusk tett Lengyelországban. Célja ugyanis Brüsszel érdekeinek kiszolgálása, vagyis adóemelés, és a szociális, valamint a családtámogatások megvágása.

Ez minden körülmények között szégyenletes, de egy olyan időszakban, amikor a woke-impérium kontinensünket gazdasági, társadalmi és biztonsági összeomlás szélére sodorta, ez a viselkedés egyszerűen undorító

– fogalmazott.

Beszédben figyelmeztetett arra is, hogy Brüsszel vezetői ma egy olyan politikát folytatnak, amely a tagállamok érdekei helyett saját ideológiai céljaikat szolgálja, ennek példája Ukrajna uniós csatlakoztatásának erőltetése. Ez történik anélkül, hogy érdemi vita folyna arról, miként befolyásolná ez a lépés Európa biztonságát, gazdaságát vagy identitását. Mint mondta:

A történelemből nem tanulva nem a békét keresik, hanem a háború eszkalálását.

Emlékeztetett: Magyarország több mint másfél évtizede más utat választott. A magyar modell a munkára, a családra, a szuverenitásra és a nemzeti érdekek védelmére épül, nem pedig Brüsszel diktátumaira. Követendő példaként hozta fel Karol Nawrocki köztársasági elnökké választását is, aki a globalista nyomásgyakorlás ellenére is győzni tudott Lengyelországban.

Ez világosan mutatja, hogy a globalista-posztmodern baloldal még Európában is legyőzhető

– emelte ki.

Borítókép: Szánthó Miklós (Forrás: Alapjogokért Központ)