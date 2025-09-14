A robbanás idején a helyszínen tartózkodott a 730-as számú személyvonat, amely Harkovból a lengyelországi Przemyslbe tartott. A baleset következtében megsérült a felsővezeték, emiatt a vonat megállt.
Robbanás rázta meg a Kijevi régiót, utasok menekültek a személyvonatról + videó
Robbanás történt a Kijevi térségben, Kalinovka falu közelében, miközben egy vonaton szállított lőszer felrobbant – írja az ukrán Zerkalo Nedeli lap, saját, meg nem nevezett forrásaira hivatkozva.
A lap szerint az utasokat a baleset helyszínéről a közeli erdősávba kísérték biztonságba. Eddig nem érkezett hír halálos áldozatokról vagy arról, hogy a vagonok kigyulladtak volna.
A Kijevi területi állami adminisztráció vezetője, Mihajlo Kalasnyik megerősítette a robbanás tényét, hozzátéve, hogy a helyszínen mentőegységek dolgoznak. Az ukrán vasút tájékoztatása szerint a baleset miatt több vonat útvonalát is módosították – írja a Ria Novosztyi.
Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, két ember meghalt egy detonációban Oroszországban. Egy vasúti pályaellenőrzés során találtak robbanószerkezeteket.
Borítókép: Vasútvonal felsővezeték (Fotó: AFP)
