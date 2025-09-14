Robbanás rázta meg a Kijevi régiót, utasok menekültek a személyvonatról + videó

A lap szerint az utasokat a baleset helyszínéről a közeli erdősávba kísérték biztonságba. Eddig nem érkezett hír halálos áldozatokról vagy arról, hogy a vagonok kigyulladtak volna.

Самое необычное и яркое событие этой ночи - взрыв эшелона с боеприпасами под Киевом. Причина неизвестна.Удара не было. Или диверсия или разгильдяйство. Возможно позже появятся более красочные видео этого события. pic.twitter.com/UPvy5qlKt2 — Сергей Просто (@Dud47907Sergej) September 14, 2025

A Kijevi területi állami adminisztráció vezetője, Mihajlo Kalasnyik megerősítette a robbanás tényét, hozzátéve, hogy a helyszínen mentőegységek dolgoznak. Az ukrán vasút tájékoztatása szerint a baleset miatt több vonat útvonalát is módosították – írja a Ria Novosztyi.