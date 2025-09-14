Harkovrobbanásvonat

Robbanás rázta meg a Kijevi régiót, utasok menekültek a személyvonatról + videó

Robbanás történt a Kijevi térségben, Kalinovka falu közelében, miközben egy vonaton szállított lőszer felrobbant – írja az ukrán Zerkalo Nedeli lap, saját, meg nem nevezett forrásaira hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 6:41
Vasútvonal felsővezeték (Illusztráció) Fotó: JEFF PACHOUD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A robbanás idején a helyszínen tartózkodott a 730-as számú személyvonat, amely Harkovból a lengyelországi Przemyslbe tartott. A baleset következtében megsérült a felsővezeték, emiatt a vonat megállt.

Személyvonaton szállított lőszer robbant fel (Forrás: X)
Személyvonaton szállított lőszer robbant fel (Forrás: X)

A lap szerint az utasokat a baleset helyszínéről a közeli erdősávba kísérték biztonságba. Eddig nem érkezett hír halálos áldozatokról vagy arról, hogy a vagonok kigyulladtak volna.

A Kijevi területi állami adminisztráció vezetője, Mihajlo Kalasnyik megerősítette a robbanás tényét, hozzátéve, hogy a helyszínen mentőegységek dolgoznak. Az ukrán vasút tájékoztatása szerint a baleset miatt több vonat útvonalát is módosították – írja a Ria Novosztyi.

Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, két ember meghalt egy detonációban Oroszországban. Egy vasúti pályaellenőrzés során találtak robbanószerkezeteket.

Borítókép: Vasútvonal felsővezeték (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu