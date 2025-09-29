Szabadlábra helyeztek egy háborús bűnök miatt elítélt szerb tábornokot

Büntetésének lejárta előtt szabad lábra helyezték a szerb Nebojsa Pavkovicot, a jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnökét, aki orvosi kezelése céljából visszatért Belgrádba. A tábornokot háborús bűnök miatt ítélték el még 2009-ben.

A háborús bűnök miatt elítélt szerb tábornokot Belgrádban kezelik majd

Fotó: ED OUDENAARDEN / POOL

A volt vezérkari főnök vasárnap este érkezett meg a szerb fővárosba – közölte Djuro Macut miniszterelnök.

A 79 éves Pavkovicot 2009-ben a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 22 év börtönbüntetésre ítélte az 1998–1999-es szerb–koszovói háború idején albánok ellen elkövetett háborús bűnökért. Az ítéletet 2014-ben megerősítették. 2022-ben a bíróság az elkövetett bűncselekmények súlyosságára hivatkozva még elutasította idő előtti szabadon bocsátását.

Nebojsa Pavkovic finnországi börtönben töltötte büntetését, Szerbiába érkezését követően azonnal a belgrádi katonai kórházba szállították.

„A tábornok a kezelését Szerbiában folytatja családja és az egészségügyi intézmények támogatásával” – magyarázta Djuro Macut, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a volt vezérkari főnök hazatérését.