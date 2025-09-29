Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Szerbiabíróságháborús bűntettek

Szabadlábra helyeztek egy háborús bűnök miatt elítélt szerb tábornokot

Nebojsa Pavkovicot, a jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnökét kiengedték a börtönből. A háborús bűnök miatt elítélt szerb tábornokot orvosi kezelés céljából Belgrádba szállították.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 10:33
Fotó: ED OUDENAARDEN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Büntetésének lejárta előtt szabad lábra helyezték a szerb Nebojsa Pavkovicot, a jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnökét, aki orvosi kezelése céljából visszatért Belgrádba. A tábornokot háborús bűnök miatt ítélték el még 2009-ben. 

szerb
A háborús bűnök miatt elítélt szerb tábornokot Belgrádban kezelik majd 
Fotó: ED OUDENAARDEN / POOL

A volt vezérkari főnök vasárnap este érkezett meg a szerb fővárosba – közölte Djuro Macut miniszterelnök.

A 79 éves Pavkovicot 2009-ben a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 22 év börtönbüntetésre ítélte az 1998–1999-es szerb–koszovói háború idején albánok ellen elkövetett háborús bűnökért. Az ítéletet 2014-ben megerősítették. 2022-ben a bíróság az elkövetett bűncselekmények súlyosságára hivatkozva még elutasította idő előtti szabadon bocsátását.

Nebojsa Pavkovic finnországi börtönben töltötte büntetését, Szerbiába érkezését követően azonnal a belgrádi katonai kórházba szállították.

„A tábornok a kezelését Szerbiában folytatja családja és az egészségügyi intézmények támogatásával” – magyarázta Djuro Macut, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették a volt vezérkari főnök hazatérését.

Nebojsa Pavkovic a volt jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic közvetlen munkatársa volt, 2005-ben önként adta fel magát a hágai törvényszéknek.

Borítókép: Nebojsa Pavkovic a bíróságon (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu