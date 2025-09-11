Először kapott életfogytiglant nő Szerbiában

Szerbiában a bíróság minősített emberölés vádjában találta bűnösnek az asszonyt, aki az ítélet szerint különös kegyetlenséggel gyilkolta meg áldozatát.

Ez volt az első eset, hogy nőt ilyen súlyos büntetéssel sújtott egy bíróság Szerbiában. Képünk illusztráció Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Az igazságügyi orvos szakértő jelentése szerint A. L. 121 késszúrással ölte meg anyósát, ebből 50 a fejet és a nyakat érte.

A bűncselekményt akkor követte el, amikor a lánya közölte vele, hogy az anyósa egyedül van otthon. A gyilkosság 2024. május 28-án történt. Elkövetése után A. L. előbb gyalog a közeli Sjenicára ment, majd taxival jutott el a Zlatibor-hegységhez, ahol Uzicében fogták el.

Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezés nyújtható be.

Borítókép: Szerb rendőr (Fotó: AFP)