Politikai turbulencia Szerbiában – van-e kiút a válságból?

Brüsszel és Belgrád viszonya

Brüsszelnek régóta nem tetszik Belgrád szuverenista irányvonala. Szerbia nem hajlandó vakon követni a háborúpárti erők elvárásait, hanem a saját nemzeti érdekeit tartja szem előtt. Nem véletlen, hogy a tüntetéseket külföldről is igyekeznek felerősíteni, a médiagépezet pedig előszeretettel mutatja be a belgrádi utcákat forradalmi hangulatban.

A kérdés tehát nem csupán belpolitikai: Szerbia szuverenitása, illetve a balkáni stabilitás a tét.

A válság kiútját sokan a párbeszédben látják, de egyre nyilvánvalóbb, hogy esetleg más is állhat a háttérben.

Azt érdemes látni, hogy hallgatólagosan ugyan, de úgy tűnik az Európai Unió Vucsicsot támogatja. Nem lehet azt látni, hogy kiállt volna Brüsszel a tüntetők mellett, vagy a sajtóban megjelent esetleges rendőri visszaéléseket elítélte volna, vagy egyáltalán állást foglalt volna ebben a témában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezet fog Aleksazndar Vucsics szerb elnökkel közös sajtótájékoztatójuk után Belgrádban, 2024. október 25-én (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

Viola Cintia szerint ennek elsősorban gazdasági okai lehetnek:

2024-ben az Európai Unió Szerbiával kötött egy megállapodást a lítiumbánya felhasználásáról az európai ipar számára. Vucsicsra pedig emellett egyfajta stabilizáló erőként tekintenek Nyugaton, és Brüsszel is azt tartja, hogy ő a Balkánon egy úgynevezett megoldóember.

A szakértő szerint emiatt a tüntetők el is marasztalják Brüsszelt, hogy nincs egységes uniós kiállás mellettük annak ellenére, hogy ők különféle EU-s értékeket tűztek a zászlajukra. Vucsics is amellett érvel, hogy az Európai Unió számos befektetést tett Szerbiába idén is, és jövőben is hasonlóan tervez, és jó az együttműködés az ország és az európai szövetség között.