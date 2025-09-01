Szexuális propaganda jelent meg a lengyel iskolákban

A püspökség kiemelte, hogy

az egészségnevelési órák, amelyeknek szexuális nevelést is tartalmazniuk kellene, családellenesek, a nemi identitásban destabilizálóak lennének, és potenciálisan a fiatalok erkölcsi romlásához vezethetnének.

A kormány iskolai tantervről szóló döntései szerint az egészségnevelést 11 éves kortól kell tanítani, felváltva a korábbi, szintén választható családi életre nevelés órákat.

A kezdeti terv, amely mind a katolikus egyház, mind a konzervatív ellenzéki pártok tiltakozását váltotta ki, az órák kötelezővé tétele volt. A kormány azonban kompromisszumot kötött az elnökválasztási kampány során, és lehetővé tette a szülők számára, hogy kikérjék gyermeküket az ilyen órák alól.

Az egészségnevelési kurzus népszerűsítésében a kormány az „egészséget olyan értékként határozza meg, amelyről fizikai, mentális, szexuális, társadalmi és környezeti dimenzióiban gondoskodni kell”. A püspökség azonban felhívást intézett a szülőkhöz, amelyben arra kéri őket, hogy ne engedjék gyermekeiket részt venni.

Nem szabad hozzájárulniuk gyermekeik szisztematikus erkölcsi rombolásához, amelyet az úgynevezett egészségnevelés ürügyén hajtanak végre

– írták a közösségi médiában közzétett levelében. „Nevelésük és üdvösségük miatt arra kérjük önöket, hogy ne engedjék meg gyermekeik részvételét” – tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy

bár egyes médiaorgánumok az új témát a diákok egészségére összpontosítóként mutatják be, a valódi célja „a családról és a szeretetről alkotott kép teljes megváltoztatása”.

Az egyház szerint a téma ahhoz vezet, hogy a szexuális tevékenységet elválasztják a házasságtól, és a szabad szexualitás korlátait el kívánják törölni, beleértve a következményekért való felelősséget és a korhatárt, amely kizárólag a „tájékozott beleegyezés kritériumától” függ.

Kijelentették, hogy az új tantárgy arra ösztönzi majd a gyerekeket és a fiatalokat, hogy utasítsák el nőiességüket vagy férfiasságukat, és hogy „a lányok fiúként, a fiúk pedig lányként azonosuljanak”, ami az egyház szerint ellentétes a lengyel alkotmánnyal.

„A lengyel törvény egyértelműen a két nem létezését ismeri el: a férfiét és a nőét. Az iskolákban bevezetett úgynevezett egészségügyi nevelés sérti az összes ilyen jogi rendelkezést, és hosszú távon arra törekszik, hogy a lengyel törvényeket családellenessé és nemi szempontból destabilizálóvá tegye” – mondta a püspöki kamara a Brussels Signal hírportál tudósítása szerint.