A lengyel katolikus egyház felszólította a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket a szexuális nevelést is magában foglaló, szeptemberben bevezetésre kerülő, választható egészségnevelési órákra – írja a V4NA.
Szexuális propaganda jelent meg a lengyel iskolákban
Heves vitákat váltott ki Lengyelországban a szeptembertől induló egészségnevelés, amely szexuális felvilágosítást is magában foglal. A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult.
A püspökség kiemelte, hogy
az egészségnevelési órák, amelyeknek szexuális nevelést is tartalmazniuk kellene, családellenesek, a nemi identitásban destabilizálóak lennének, és potenciálisan a fiatalok erkölcsi romlásához vezethetnének.
A kormány iskolai tantervről szóló döntései szerint az egészségnevelést 11 éves kortól kell tanítani, felváltva a korábbi, szintén választható családi életre nevelés órákat.
A kezdeti terv, amely mind a katolikus egyház, mind a konzervatív ellenzéki pártok tiltakozását váltotta ki, az órák kötelezővé tétele volt. A kormány azonban kompromisszumot kötött az elnökválasztási kampány során, és lehetővé tette a szülők számára, hogy kikérjék gyermeküket az ilyen órák alól.
Az egészségnevelési kurzus népszerűsítésében a kormány az „egészséget olyan értékként határozza meg, amelyről fizikai, mentális, szexuális, társadalmi és környezeti dimenzióiban gondoskodni kell”. A püspökség azonban felhívást intézett a szülőkhöz, amelyben arra kéri őket, hogy ne engedjék gyermekeiket részt venni.
Nem szabad hozzájárulniuk gyermekeik szisztematikus erkölcsi rombolásához, amelyet az úgynevezett egészségnevelés ürügyén hajtanak végre
– írták a közösségi médiában közzétett levelében. „Nevelésük és üdvösségük miatt arra kérjük önöket, hogy ne engedjék meg gyermekeik részvételét” – tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy
bár egyes médiaorgánumok az új témát a diákok egészségére összpontosítóként mutatják be, a valódi célja „a családról és a szeretetről alkotott kép teljes megváltoztatása”.
Az egyház szerint a téma ahhoz vezet, hogy a szexuális tevékenységet elválasztják a házasságtól, és a szabad szexualitás korlátait el kívánják törölni, beleértve a következményekért való felelősséget és a korhatárt, amely kizárólag a „tájékozott beleegyezés kritériumától” függ.
Kijelentették, hogy az új tantárgy arra ösztönzi majd a gyerekeket és a fiatalokat, hogy utasítsák el nőiességüket vagy férfiasságukat, és hogy „a lányok fiúként, a fiúk pedig lányként azonosuljanak”, ami az egyház szerint ellentétes a lengyel alkotmánnyal.
„A lengyel törvény egyértelműen a két nem létezését ismeri el: a férfiét és a nőét. Az iskolákban bevezetett úgynevezett egészségügyi nevelés sérti az összes ilyen jogi rendelkezést, és hosszú távon arra törekszik, hogy a lengyel törvényeket családellenessé és nemi szempontból destabilizálóvá tegye” – mondta a püspöki kamara a Brussels Signal hírportál tudósítása szerint.
További Külföld híreink
Az Oktatási Minisztérium elutasította az egyház kritikáját, kijelentve: „A gyerekeket a család értékéről fogják tanítani az ember személyes életében”, és „a családi kötelékek ápolásának módjairól”.
A „söpredék” tiltakozik az oktatási miniszter szerint
Barbara Nowacka oktatási miniszter egy interjúban, amikor arról kérdezték, hogy miért lesz mégis választható a tantárgy ahelyett, hogy kötelező lenne, megdöbbentő módon válaszolt. Őrültnek titulálta azokat, akik tiltakoznak az iskolai szexuális propaganda ellen, és úgy fogalmazott:
„Nem engedhetem meg, hogy a tanárokat és az iskolaigazgatókat az iskolákban a söpredék támadja emiatt.”
Az egészségnevelési órák kötelezővé tétele ellen egyébként ezrek tüntettek, így a kormány végül meghátrálásra kényszerült.
A szülők és családpárti jogvédő szervezetek azonban továbbra is figyelmeztettek az efféle tanórák veszélyeire. A kiiratkozási határidő előtt például megosztották a közösségi oldalon a felmentést kérő papírt is.
További Külföld híreink
Ellentét a liberális Tusk-kormányzat és az egyház között
Barbara Nowacka már korábban is ellentmondásban állt az egyházzal a kormány azon döntése miatt, hogy csökkentse az iskolákban a vallásoktatás óraszámát, és eltávolítsa a tantárgyat az év végi átlagokból.
Az egyház azzal érvelt, hogy ez több gyermeket fog eltántorítani az óráktól, amelyekről sokan már most is kimaradnak az etikaórák javára. Azt is állította, hogy a kormány döntésének módja ellentétes a Vatikán és a lengyel állam közötti konkordátummal.
Ez a konkordátum egy nemzetközi megállapodás, amely meghatározza az egyház működésének kereteit Lengyelországban, felhatalmazva az egyházat a katolikus katekizmus iskolákban történő oktatására és az állam nevében házassági anyakönyvi kivonatok kiállítására.
Lengyelország bármilyen, a konkordátumból való kilépésére irányuló kísérlethez parlamenti döntésre lenne szükség, amelyhez kétharmados minősített többségre lenne szükség.
A szülők régóta elégedetlenek az oktatási miniszterrel
Nowacka, aki Donald Tusk Polgári Koalíciójának baloldali tagja, a szülők haragját is kivívta a tavaly hozott döntéssel, amely az általános iskolai házi feladat előírásának eltörléséről szólt.
A házi feladatok és az osztályzatok eltörlésének fő érve az volt, hogy ez azt jelenti, hogy az iskolás gyerekek kevesebb stresszt szenvednek el, és több idejük lesz érdeklődési körük fejlesztésére vagy iskola utáni játékra. A tanév júniusi vége előtt azonban az oktatási minisztérium bejelentette, hogy alapos felmérést végez a kérdéssel kapcsolatban a szülők és a tanárok körében. Ennek eredményei még nem teljesek, de sok tanár és szülő szkepticizmusát fejezte ki a házi feladatok megszüntetésével kapcsolatban.
A tanárok azzal érveltek, hogy a tilalom korlátozta autonómiájukat, a szülők pedig úgy érezték, hogy a reform megnehezítette számukra gyermekeik fejlődésének nyomon követését, mivel a füzeteket és a tankönyveket mostantól az iskolában tartják, és nem viszik haza.
Borítókép: LMBTQ-zászló (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Papírtérképes birodalom: Ursula von der Leyen „high-tech” landolása Bulgáriában
Sokkal kisebb a biztonsági protokollja Ursula von der Leyennek, mint a világ első számú vezetőinek.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a magyar–szerb kőolajvezeték épüléséről
Ez komoly előrelépés Magyarországnak és a térségnek.
Tovább nőtt az afganisztáni földrengés halottainak száma + videó
A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak.
Világvégére készül a hollywoodi sztár – így élné túl az összeomlást a minnesotai kunyhójában + videó
Josh Duhamel elárulta, hogy családjával együtt egy Minnesota állambeli kunyhóban túlélne egy globális katasztrófát, de még fejleszteni kell túlélési készségeit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Papírtérképes birodalom: Ursula von der Leyen „high-tech” landolása Bulgáriában
Sokkal kisebb a biztonsági protokollja Ursula von der Leyennek, mint a világ első számú vezetőinek.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a magyar–szerb kőolajvezeték épüléséről
Ez komoly előrelépés Magyarországnak és a térségnek.
Tovább nőtt az afganisztáni földrengés halottainak száma + videó
A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak.
Világvégére készül a hollywoodi sztár – így élné túl az összeomlást a minnesotai kunyhójában + videó
Josh Duhamel elárulta, hogy családjával együtt egy Minnesota állambeli kunyhóban túlélne egy globális katasztrófát, de még fejleszteni kell túlélési készségeit.