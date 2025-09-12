Szijjártó Péterberuházásvilággazdaságautóiparelektromos átálláselektromos autók

Szijjártó Péter remek hírekről számolt be

A világgazdaságot alapjaiban formálja át az autóipar elektromos átállása, amelyben a kínai és német cégek játszanak kulcsszerepet. Jó hír, hogy e két gazdasági óriás Magyarországon találkozott, ahol együttműködésük a leghatékonyabb. Erről beszélt Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videójában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 9:59
Szijjártó Péter szerint Magyarország a kínai–német együttműködés központja lehet
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a világgazdaság drámai átalakulásokon megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik. Ebben a folyamatban a kínai és német vállalatok játsszák a vezető szerepet. 

Szijjártó Péter szerint Magyarország a kínai–német együttműködés központja lehet
Szijjártó Péter szerint Magyarország a kínai–német együttműködés központja lehet

Jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjukat, itt működnek együtt a leghatékonyabban. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben minél inkább így legyen, még több német és még több kínai beruházás érkezzen Magyarországra. A következő hetekben remek hírekkel szolgálhatunk majd

 – jelentette ki a tárcavezető.

Borítókép: Szijjártó Péter szerint Magyarország a kínai–német együttműködés központja lehet (Fotó: AFP)

