Szijjártó Péter remek hírekről számolt be

Jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjukat, itt működnek együtt a leghatékonyabban. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben minél inkább így legyen, még több német és még több kínai beruházás érkezzen Magyarországra. A következő hetekben remek hírekkel szolgálhatunk majd