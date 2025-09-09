Szijjártó PéterIzraellégicsapásKatar

Szijjártó Péter: Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is

Telfonon egyeztetett a magyar külgazdasági és külügyminszter Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Szijjártó Péter kiemelte: megerősítették Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 18:35
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány perce telefonon egyeztettem Sultan bin Saad Al Muraikhi barátommal, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Telfonon egyeztetett Szijjártó Péter Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően
Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően
(Fotó: AFP)

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában. Először az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve, hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.