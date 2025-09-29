Meghalt a templomi fegyveres támadás egyik súlyos sebesültje

A Detroittól mintegy 80 kilométerre fekvő Grand Blanc Township temploma teljes egészében kiégett. A hatóságok korábban azt közölték, hogy az épületben akár emberek rekedhettek, így a halálos áldozatok száma növekedhet, amit a romok átvizsgálása után lehet megállapítani.

A rendőrfőnök elmondta, hogy az előzetes vizsgálat szerint a támadó több tucat lövést adott le a templomban, majd ahogy onnan távozott, tűzpárbajba keveredett két rendőrtiszttel, akik ártalmatlanították. Thomas Jacob Sanford meghalt, a sajtótájékoztatón az erőszakos cselekmény indítékát egyelőre nem közölték.

Az egyház szóvivője azt mondta, hogy első áttekintésük alapján nincs kapcsolat a támadó és a célba vett gyülekezet között.

A mormon egyház (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) közleményben kérte érintett tagjait, hogy működjenek együtt a hatóságokkal a nyomozás érdekében.

A szemtanúk beszámolója szerint a templomban mintegy 150 hívő tartózkodott a támadás idején.

Donald Trump elnök közösségi oldalán fejezte ki együttérzését. Az Egyesült Államokban elkövetett, keresztények elleni célzott erőszak egy újabb példájának nevezte a támadást. „Az erőszak ezen járványának véget kell vetni, azonnal” – írta.

Az elnök egy másik közleményben nyilvánította részvétét a mormon egyház szombaton elhunyt, egykori elnöke, a 101 éves kort megért Russel M. Nelson halála kapcsán. A halálesetnek a feltételezések szerint nincs köze az egyház michigani templomát ért támadáshoz.

Az erőszakos cselekmény nyomán megdöbbenésének adott hangot a kongresszus alsóházának demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries, aki úgy fogalmazott, hogy az ország kicsúszik az ellenőrzés alól. Azonnali változást sürgetett.