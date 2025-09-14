kereszténykeresztény államkereszt

Azbej Tristan: Beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról!

A vasárnapi római imaalkalom során a sok ezer modern kori mártír közül 1600 név hangzik majd el.

Udvardi Levente
2025. 09. 14. 15:31
kereszt, kereszténység
Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról! – erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára vasárnap a Facebookon, utalva arra, hogy XIV. Leó pápa este, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén ökumenikus szertartással emlékezik meg a 21. század mártírjairól Rómában, a Szent Pál-bazilikában.

Azbej Tristan azt írta: az elmúlt hetek merényletei, a hívőket Afrikában és Ázsiában sújtó üldöztetések, valamint a néhány napja boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna példája emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény vértanúság történeteivel nem csak a történelemkönyvek lapjain találkozunk – ez a mi korunk valósága is.

Ezért érezzük közel magunkhoz a világ számos részén ma is üldöztetést szenvedő keresztények sorsát

– tette hozzá.

Közölte: a vasárnapi római imaalkalom során a sok ezer modern kori mártír közül 1600 név hangzik majd el.

„Mi, magyarok, nem hallgathatjuk közömbösen ezeket a neveket. Sőt, elmondhatjuk, hogy közösségeiknek – és sok esetben hátrahagyott családtagjaiknak – is segítséget nyújtottunk a Hungary Helps Program révén” – emelte ki az államtitkár.

Felsorolása szerint segítették a Líbiában megölt 21 kopt vértanú családját, hogy biztosíthassák megélhetésüket, gyorssegélyt nyújtottak Srí Lankán, a Fülöp-szigeteken és Nigériában, a templomokat ért merényletek után, legutóbb pedig a nigériai Makurdiban keresték fel azokat a keresztényeket, akik elszenvedték a szélsőségesek támadásait.

Azbej Tristan bejelentette, hogy az ősz folyamán új programokat indítanak az üldözött keresztények megsegítésére.

„A következő hetekben élelmiszercsomagokkal segítjük a szíriai keresztényeket, támogatjuk egy megsérült protestáns templom újjáépítését, Irakban egy egyházi közösségi tér kialakítását, Afrikában pedig orvosi missziókat és ivóvízkutak fúrását – ismertette. Azt írta, a Hungary Helps – Magyarország segít program az üldözött keresztények iránti magyar szolidaritás kézzelfogható jele.

„Számunkra, magyarok számára, a vértanúk emlékezete nem pusztán történelem, hanem élő felelősség: imádsággal tisztelgünk előttük, és tetteinkkel megmutatjuk, hogy a szenvedők nincsenek egyedül” – fogalmazott az államtitkár.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu