Magyar motoros halt meg a horvátországi balesetben

Három motor és egy teherautó ütközött a D8-as úton, egy magyar sérültje is van a balesetnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 11:46
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay)
illusztráció Forrás: Pexels
Egy 44 éves magyar motoros a helyszínen életét vesztette Horvátországban, amikor motorjával frontálisan ütközött egy teherautóval a D8-as adriai főúton Karlobag közelében. Egy másik magyar motoros megsérült, egy német motoros járműve is érintett volt a balesetben.

Kiskunfélegyháza, 2023. október 6. Összeroncsolódott motorkerékpár, miután a jármű frontálisan ütközött egy kisteherautóval az 5302-es számú út Kiskunfélegyháza és Fülöpjakab közötti szakaszán 2023. október 6-án. A balesetben a motorkerékpár sofőrje a helyszínen életét vesztette. MTI/Donka Ferenc
Fotó: Donka Ferenc / MTI

Frontális ütközés Karlobagnál

A horvát Index beszámolója szerint a baleset csütörtökön kora délután történt. A Lika–Senj megyei rendőrség közölte, hogy egy 45 éves horvát állampolgár teherautójával Zadar felől Rijeka irányába haladt, amikor három motorkerékpár közeledett szemből.

A rendőrségi jelentés szerint egy 44 éves magyar motoros a nem megfelelő sebesség miatt frontálisan nekiütközött a teherautónak.

Magyar sérült, német motoros is érintett

A baleset után egy másik, 42 éves magyar motoros szintén elvesztette uralmát járműve felett, és elesett. Motorja továbbgurult, majd nekiütközött egy harmadik motornak, amelyet egy 31 éves német férfi vezetett.

A 44 éves magyar motoros a helyszínen meghalt, a 42 éves magyar férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A német motoros a jelentések szerint nem sérült meg komolyabban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

