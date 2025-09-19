Trump a török elnököt fogadja

Donald Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.

Donald Trumphoz látogat Recep Tayyip Erdogan

(Fotó: AFP)

Az amerikai államfő jelezte, hogy Boeing repülőgépek eladása, valamint F–16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F–35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is.

Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk

– írta Donald Trump. Recep Tayyip Erdogan jövő héten New Yorkban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.

Borítókép: Donald Trump és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)