Trump a török elnököt fogadja

Donald Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.
Az amerikai államfő jelezte, hogy Boeing repülőgépek eladása, valamint F–16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F–35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is.
Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk
– írta Donald Trump. Recep Tayyip Erdogan jövő héten New Yorkban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.
Borítókép: Donald Trump és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)