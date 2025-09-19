Donald TrumpRecep Tayyip Erdogantalálkozó

Trump a török elnököt fogadja

Washingtonban, a Fehér Házban tárgyal Recep Tayyip Erdogan török elnök jövő csütörtökön – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken, közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 19. 21:26
Fotó: SEM VAN DER WAL Forrás: ANP MAG
Donald Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket.

Donald Trumphoz látogat Recep Tayyip Erdogan
(Fotó: AFP)

 

Az amerikai államfő jelezte, hogy Boeing repülőgépek eladása, valamint F–16-os vadászgépekre vonatozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F–35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is. 

Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk 

– írta Donald Trump. Recep Tayyip Erdogan jövő héten New Yorkban részt vesz és felszólal az ENSZ Közgyűlés plenáris ülésén is.

Borítókép: Donald Trump és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)

