TrumpBagramAfganisztán

Trump vissza akarja kapni a bagrami légibázist

Rossz dolgok fognak történni Afganisztánnal, ha nemet mond az Egyesült Államok kérésére – figyelmeztette az ázsiai országot az amerikai elnök. Donald Trump az Egyesült Államok által épített bagrami légibázist szeretné visszakapni.

Munkatársunktól
2025. 09. 21. 10:58
Donald Trump amerikai elnök Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök Afganisztánnak üzent – számol be róla a Reuters hírügynökség. Az elnök szerint „rossz dolgok fognak történni”, ha az ázsiai ország nem adja vissza a bagrami légibázis feletti ellenőrzést az amerikaiaknak.

Fogyóban van Trump türelme az afgán vezetéssel szemben (Illusztráció, forrás: AFP)
Fogyóban van Trump türelme az afgán vezetéssel szemben. Illusztráció (Forrás: AFP)

Ha Afganisztán nem adja vissza a Bagram légibázist azoknak, akik építették, az Amerikai Egyesült Államoknak, ROSSZ DOLGOK FOGNAK TÖRTÉNNI!!!

– fogalmazott Trump a Truth Social közösségi platformon, melyet az Origo is idézett.

Az amerikai elnök csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy az Egyesült Államok vissza kívánja szerezni a légibázist, pénteken pedig már arról beszélt, hogy egyeztettek is a kérdésben Afganisztánnal.

A bagrami légibázist a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után két évtizeden keresztül használták az amerikaiak, azonban miután az afgán kormány 2021-ben megbukott, és a tálibok átvették a hatalmat, az Egyesült Államok kivonult az országból és a bázisról is.

Donald Trump több alkalommal bírálta nem csupán a bagrami légibázis elvesztését, de az elődje, Joe Biden által végrehajtott kivonulást is, ami csúfos kudarccal végződött.

A jelenlegi afgán vezetésnek pedig a jelek szerint esze ágában nincs lemondani a bázisról.

Afganisztánnak és az Egyesült Államoknak együtt kell működniük egymással... anélkül, hogy az Egyesült Államok bármilyen katonai jelenlétet fenntartana Afganisztán bármely részén

– írta a közösségi médiában Zakir Jalal, az afgán külügyminisztérium tisztviselője. 

Kabul kész politikai és gazdasági kapcsolatokat ápolni Washingtonnal a „kölcsönös tisztelet és közös érdekek” alapján – tette hozzá.

Trump nem mondta el, mire készül

Az amerikai elnök nem árult el részleteket azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tervez tenni, amennyiben Afganisztán megtagadja a bázis átadását.

Most tárgyalunk Afganisztánnal, és vissza akarjuk kapni, és minél hamarabb akarjuk, azonnal. És ha nem teszik meg, ha nem teszik meg, akkor megtudják, mit fogok tenni

– mondta az elnök a sajtó képviselői előtt.

A Kabultól mindössze 64 kilométerre található bázisnak fontos szerep jutott a „terror elleni háború” idején. Katonai jelentőségén túl börtönként is szolgált, a vádak szerint sok foglyot évekig tartottak itt vádemelés és tárgyalás nélkül.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.