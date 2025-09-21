Trump vissza akarja kapni a bagrami légibázist

Donald Trump amerikai elnök Afganisztánnak üzent – számol be róla a Reuters hírügynökség. Az elnök szerint „rossz dolgok fognak történni”, ha az ázsiai ország nem adja vissza a bagrami légibázis feletti ellenőrzést az amerikaiaknak.

Fogyóban van Trump türelme az afgán vezetéssel szemben. Illusztráció (Forrás: AFP)

Ha Afganisztán nem adja vissza a Bagram légibázist azoknak, akik építették, az Amerikai Egyesült Államoknak, ROSSZ DOLGOK FOGNAK TÖRTÉNNI!!!

– fogalmazott Trump a Truth Social közösségi platformon, melyet az Origo is idézett.

Az amerikai elnök csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy az Egyesült Államok vissza kívánja szerezni a légibázist, pénteken pedig már arról beszélt, hogy egyeztettek is a kérdésben Afganisztánnal.

A bagrami légibázist a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után két évtizeden keresztül használták az amerikaiak, azonban miután az afgán kormány 2021-ben megbukott, és a tálibok átvették a hatalmat, az Egyesült Államok kivonult az országból és a bázisról is.

Donald Trump több alkalommal bírálta nem csupán a bagrami légibázis elvesztését, de az elődje, Joe Biden által végrehajtott kivonulást is, ami csúfos kudarccal végződött.

A jelenlegi afgán vezetésnek pedig a jelek szerint esze ágában nincs lemondani a bázisról.

Afganisztánnak és az Egyesült Államoknak együtt kell működniük egymással... anélkül, hogy az Egyesült Államok bármilyen katonai jelenlétet fenntartana Afganisztán bármely részén

– írta a közösségi médiában Zakir Jalal, az afgán külügyminisztérium tisztviselője.

Kabul kész politikai és gazdasági kapcsolatokat ápolni Washingtonnal a „kölcsönös tisztelet és közös érdekek” alapján – tette hozzá.

ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر بگرام د معاملې خبره کړې نوموړی تر سياست هاخوا بريالی تاجر او معامله‌کوونکی دی او د بگرام د بېرته اخيستو يادونه هم د يوې معاملې له لارې کوي.

افغانستان او امريکا يو بل سره تعامل ته اړتيا لري او کولای شي د متقابل درناوي او مشترکو گټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي… — Zakir Jalaly - ذاکر جلالي (@zakirjalaly) September 18, 2025

Trump nem mondta el, mire készül

Az amerikai elnök nem árult el részleteket azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tervez tenni, amennyiben Afganisztán megtagadja a bázis átadását.

Most tárgyalunk Afganisztánnal, és vissza akarjuk kapni, és minél hamarabb akarjuk, azonnal. És ha nem teszik meg, ha nem teszik meg, akkor megtudják, mit fogok tenni

– mondta az elnök a sajtó képviselői előtt.

A Kabultól mindössze 64 kilométerre található bázisnak fontos szerep jutott a „terror elleni háború” idején. Katonai jelentőségén túl börtönként is szolgált, a vádak szerint sok foglyot évekig tartottak itt vádemelés és tárgyalás nélkül.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: NurPhoto via AFP)