Donald Trump nem enged Izraelnek

Az Egyesült Államok nem fogja megengedni, hogy Izrael a területéhez csatolja Ciszjordániát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 8:12
Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságírók előtt fejtette ki a véleményét arról a lehetőségről, hogy Izrael annektálja a Palesztin Hatóság által irányított területet.

Donald Trump: az Egyesült Államok nem engedni, hogy Izrael területéhez csatolja Ciszjordániát (Fotó: NurPhoto via AFP)
Donald Trump: Az Egyesült Államok nem engedni, hogy Izrael a területéhez csatolja Ciszjordániát (Fotó: NurPhoto/AFP)

Donald Trump korábban telefonon egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, a megbeszélésről úgy nyilatkozott, hogy előrelépés történt a gázai kérdésben.

Mahmud Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke, az ENSZ közgyűlésének általános vitáján videóüzenetben szólalt fel csütörtökön, és azt kérte az amerikai elnöktől, hogy segítsen a békét megteremteni, ugyanakkor Izraelt népirtással vádolta. 

A palesztin politikus azt hangoztatta, hogy az általa vezetett szervezet 1988-ban és 1993-ban már elismerte Izrael jogát a létezéshez, és ez az álláspont változatlanul érvényes.

Mahmud Abbász egyben kifejezte azt az igényt, hogy a Palesztin Hatóság teljes jogú tagsághoz jusson az ENSZ-ben, miután a héten több nyugat-európai állam elismerte a palesztin államiságot.

A Palesztin Hatóság elnöke ezért fordult videóüzenetben az ENSZ közgyűlésére összegyűlt állami vezetőkhöz, mert az Egyesült Államok külügyminisztériuma elutasította, hogy vízumot adjon ki neki, arra hivatkozva, hogy a palesztin területek kormányzásáért felelős szervezet támogatja a terrorizmust.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

