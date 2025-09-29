Különböző célokkal érkezik a találkozóra Trump és Netanjahu

Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem a becsületet kell csak megvédeni, hanem a kormány és az állam működőképességét is – itt nézheti élőben! + videó

Hétfőn kerül sor Donald Trump amerikai elnök és Banjamin Netanjahu izraeli kormányfő megbeszélésére a Fehér Házban. Míg az utóbbi számára a Ciszjordánia feleltti fennhatóság a kiemelt kérdés, Trump a térségben folyó háborút szeretné lezárni.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 6:41
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP
Washingtonban találkozik hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, de úgy tűnik, a két vezető elképzelései különböznek azzal kapcsolatban, hogy milyen témák kerüljenek elő a megbeszélés során – írja a The Jerusalem Post izraeli napilap.

Trump és Netanjahu eltérő prioritásokkal érkezik a találkozóra
Trump és Netanjahu eltérő prioritásokkal érkezik a találkozóra (Fotó: Getty Images via AFP)

A találkozó kiemelt fontosságú lehet, főként Izrael számára.

Izraelt egy abszolút stratégiai szövetség köti az Egyesült Államokhoz. Ha ez meglazul, Izrael helyzete nehézzé válik. A térségben ott van Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon, amelyek egytől egyig ellenségesek vele. Ha eggyel arrébb megyünk, ott van Törökország, amely abszolút ellenséges vele. Tehát Izrael számára a létet a stratégiai szövetség jelenti

– nyilatkozta korábban a Magyar Nemzetnek Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Míg az izraeli kormányfő a Ciszjordánia feletti izraeli fennhatóság kérdését kívánja napirendre tűzni, addig az amerikai elnök elsősorban a gázai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza.

Egy magas rangú izraeli politikai forrás, aki vezető amerikai médiaszereplőkkel és szerkesztőkkel folytatott beszélgetést, megerősítette, hogy Netanjahu fel kívánja vetni a ciszjordániai szuverenitás kérdését Trumppal való találkozóján, annak ellenére, hogy az amerikai elnök korábban egyértelműen ellenezte a lépést.

Nem fogom engedni, hogy Izrael annektálja Ciszjordániát

– jelentette ki a héten Trump.

Ezzel párhuzamosan a Yesha Tanács vezetői „sürgősségi küldöttséget” indítottak az Egyesült Államokba, hogy érvényesítsék szempontjaikat még a hétfői fehér házi találkozó előtt.

Az izraeli forrás megpróbálta felvázolni Netanjahu háborút lezáró formuláját is, ám a „Túszok haza, Hamász ki” szlogenen túl nem mutatott be részletes tervet. Ugyanakkor utalt Szíriára is, megerősítve a Reuters pénteki jelentését a folyamatban lévő tárgyalásokról és a javasolt biztonsági intézkedésekről.

Ezek az intézkedések Dél-Szíria demilitarizálását céloznák, hogy ütközőzónát hozzanak létre Izrael északkeleti határa mentén. A terv egyik fő célja a szíriai drúz lakosság maximális védelme.

Még sok a tennivaló, de közeledünk a végéhez, mind a túszaink hazahozatalában, mind ellenségeink legyőzésében

– mondta Netanjahu egy szombati összejövetelen az izraeli küldöttség tagjaival.

Békét kötünk szomszédainkkal, miközben a kard a kezünkben van. Ezt tesszük most, és ez folytatódik a jövő héten Washingtonban, majd Izraelben. A háborúnak ez a szakasza, az igazságért és az igazságosságért, nagyon fontos szakasz

– tette hozzá.

Eközben Donald Trump amerikai elnök fő célja a béke megteremtése a térségben.

Már négy napja intenzív tárgyalások folynak. Netanjahu képben van, a Hamász részt vesz, és a régió minden országa be van vonva. Példátlan lelkesedés van a béke elérésére

– fogalmazott közösségi oldalán az amerikai elnök.

Netanjahu ugyanakkor nem fűzött további kommentárt ehhez, csak annyit mondott, hogy „mindenről beszélni fog” Trumppal a találkozójukon.

Figyelemre méltó, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet tisztviselői szombaton a Reutersnek azt mondták, a terrorszervezet nem kapott tájékoztatást Trump túszmegállapodásra és tűzszünetre vonatkozó javaslatáról.

A találkozó előtt Netanjahu zsidó vezetőkkel is egyeztet, majd Mark Levin konzervatív kommentátorral együtt jelenik meg egy, a Jewish News Syndicate (JNS) által szervezett eseményen.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

