Különböző célokkal érkezik a találkozóra Trump és Netanjahu

Washingtonban találkozik hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, de úgy tűnik, a két vezető elképzelései különböznek azzal kapcsolatban, hogy milyen témák kerüljenek elő a megbeszélés során – írja a The Jerusalem Post izraeli napilap.

Trump és Netanjahu eltérő prioritásokkal érkezik a találkozóra (Fotó: Getty Images via AFP)

A találkozó kiemelt fontosságú lehet, főként Izrael számára.

Izraelt egy abszolút stratégiai szövetség köti az Egyesült Államokhoz. Ha ez meglazul, Izrael helyzete nehézzé válik. A térségben ott van Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon, amelyek egytől egyig ellenségesek vele. Ha eggyel arrébb megyünk, ott van Törökország, amely abszolút ellenséges vele. Tehát Izrael számára a létet a stratégiai szövetség jelenti

– nyilatkozta korábban a Magyar Nemzetnek Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Míg az izraeli kormányfő a Ciszjordánia feletti izraeli fennhatóság kérdését kívánja napirendre tűzni, addig az amerikai elnök elsősorban a gázai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza.

Egy magas rangú izraeli politikai forrás, aki vezető amerikai médiaszereplőkkel és szerkesztőkkel folytatott beszélgetést, megerősítette, hogy Netanjahu fel kívánja vetni a ciszjordániai szuverenitás kérdését Trumppal való találkozóján, annak ellenére, hogy az amerikai elnök korábban egyértelműen ellenezte a lépést.

Nem fogom engedni, hogy Izrael annektálja Ciszjordániát

– jelentette ki a héten Trump.

Ezzel párhuzamosan a Yesha Tanács vezetői „sürgősségi küldöttséget” indítottak az Egyesült Államokba, hogy érvényesítsék szempontjaikat még a hétfői fehér házi találkozó előtt.

Az izraeli forrás megpróbálta felvázolni Netanjahu háborút lezáró formuláját is, ám a „Túszok haza, Hamász ki” szlogenen túl nem mutatott be részletes tervet. Ugyanakkor utalt Szíriára is, megerősítve a Reuters pénteki jelentését a folyamatban lévő tárgyalásokról és a javasolt biztonsági intézkedésekről.

Ezek az intézkedések Dél-Szíria demilitarizálását céloznák, hogy ütközőzónát hozzanak létre Izrael északkeleti határa mentén. A terv egyik fő célja a szíriai drúz lakosság maximális védelme.

Még sok a tennivaló, de közeledünk a végéhez, mind a túszaink hazahozatalában, mind ellenségeink legyőzésében

– mondta Netanjahu egy szombati összejövetelen az izraeli küldöttség tagjaival.

Békét kötünk szomszédainkkal, miközben a kard a kezünkben van. Ezt tesszük most, és ez folytatódik a jövő héten Washingtonban, majd Izraelben. A háborúnak ez a szakasza, az igazságért és az igazságosságért, nagyon fontos szakasz

– tette hozzá.