Globál Nógrádi Györggyel – Netanjahu keze meg van kötve Ciszjordániával

Az Egyesült Államok számára kiemelt feladat lesz a következő hetekben, hogy ne vaduljon tovább a helyzet Izrael és Törökország között. Mindkét ország ugyanis érzékeny pont az amerikai külpolitikában. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban. A szakértő szerint lehetetlen, hogy Donald Trump amerikai elnök rábólintana arra, hogy Izrael a Hamász vezetőit likvidálja török területen, az ugyanis a NATO elleni támadásnak minősülne.

Izrael légicsapást mér Gázára 2025. szeptember 24-én.

Fotó: Atef Szafadi / MTI/EPA

Izrael nem boldogul az amerikaiak nélkül?

Megjegyezte, hogy Trump azt is megtiltotta Izraelnek, hogy annektálja Ciszjordániát. Benjámin Netanjahu miniszterelnök pedig kénytelen hallgatni az Egyesült Államokra, a támogatása nélkül ugyanis nagyon nagy bajban lenne a Közel-Keleten, ha csak a szomszédos országokat nézzük.

Izraelt egy abszolút stratégiai szövetség köti az Egyesült Államokhoz. Ha ez meglazul, Izrael helyzete nehézzé válik. A térségben ott van Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon, amelyek egytől egyig ellenségesek vele. Ha eggyel arrébb megyünk, ott van Törökország, amely abszolút ellenséges vele. Tehát Izrael számára a létet a stratégiai szövetség jelenti

– fogalmazott.