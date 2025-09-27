Nógrádi GyörgyOroszországNATOEurópaIzrael

Globál Nógrádi Györggyel – Netanjahu keze meg van kötve Ciszjordániával

2025. 09. 27. 10:11

Orosz drónok miatt pánikol Európa egy része, az északi országok szerint nem maradhat megtorlás nélkül az orosz provokáció. Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vérfagyasztó kijelentésétől hangos Brüsszel, a tárcavezető azt mondta: az EU és a NATO hadat üzent Oroszországnak. Nem csitulnak a kedélyek a Közel-Keleten sem. Izrael amellett, hogy kivívta a nyugati világ haragját, még Törökországgal is konfliktusba keveredhet.

Az Egyesült Államok számára kiemelt feladat lesz a következő hetekben, hogy ne vaduljon tovább a helyzet Izrael és Törökország között. Mindkét ország ugyanis érzékeny pont az amerikai külpolitikában. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban. A szakértő szerint lehetetlen, hogy Donald Trump amerikai elnök rábólintana arra, hogy Izrael a Hamász vezetőit likvidálja török területen, az ugyanis a NATO elleni támadásnak minősülne.

Izrael, 2025. szeptember 25. Izrael légicsapást mér a Gázára Dél-Izraelből nézve 2025. szeptember 24-én. MTI/EPA/Atef Szafadi
Izrael légicsapást mér Gázára 2025. szeptember 24-én.
Fotó: Atef Szafadi / MTI/EPA

Izrael nem boldogul az amerikaiak nélkül?

Megjegyezte, hogy Trump azt is megtiltotta Izraelnek, hogy annektálja Ciszjordániát. Benjámin Netanjahu miniszterelnök pedig kénytelen hallgatni az Egyesült Államokra, a támogatása nélkül ugyanis nagyon nagy bajban lenne a Közel-Keleten, ha csak a szomszédos országokat nézzük.

Izraelt egy abszolút stratégiai szövetség köti az Egyesült Államokhoz. Ha ez meglazul, Izrael helyzete nehézzé válik. A térségben ott van Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon, amelyek egytől egyig ellenségesek vele. Ha eggyel arrébb megyünk, ott van Törökország, amely abszolút ellenséges vele. Tehát Izrael számára a létet a stratégiai szövetség jelenti

– fogalmazott.

 

Oroszország nem akar háborút

Európában eközben orosz drónok okoznak riadalmat és dühöt, egyre több ország követeli a NATO 4. cikkelyének aktiválását, mások azonban nyugalomra intenek. Nógrádi György szerint elképzelhető, hogy az oroszok tesztelik a NATO rendszerét, amikor európai országok légterében reptetik a drónokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyébként az ENSZ-ben arról beszélt, hogy az EU és a NATO Ukrajnán keresztül hadat üzent Oroszországnak. Nógrádi György ugyanakkor megjegyezte az orosz–ukrán háború kapcsán, hogy Vlagyimir Putyinnak esze ágában sincs hadba vonulni Európa ellen, akárhogy szajkózzák ennek ellenkezőjét egyes európai vezetők.

Ez az orosz hadsereg nincs abban a helyzetben, hogy lerohanja Európát. Európában a hagyományos erőket tekintve a NATO fölénye ötszörös

– emelte ki a szakértő. 


