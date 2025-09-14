Kiderült, melyik római császár lenne Trump

Heliogabalus szíriai családból származott, mindössze tizennégy évesen ült Róma trónjára, és mindössze négy évig uralkodott, 218-tól 222-ig, majd 18 évesen meggyilkolták. Eredeti neve Marcus Aurelius Antoninus Augustus volt, ám a történetírásban Heliogabalus vagy Elagabalus néven vált ismertté..

Beard legújabb könyvében, az Emperador de Roma (Róma császára, Crítica) című munkában a fiatal császárt „extravagánsnak, fantáziadúsnak és olykor szadistának” nevezi. A könyvben az Egy vacsora Heliogabalusszal című előszóban különös történetek elevenednek meg róla: olyan lakomákat tartott, ahol minden fogás azonos színben pompázott; az asztalokon, tevecsontból készült különlegességek vagy flamingóagyvelőből komponált ínyencségek sorakoztak; s a meghívott vendégseregeket, sokszor szeszélyes „tematikák” szerint válogatta össze – olykor csak kopaszokat, máskor kizárólag túlsúlyosakat ültetve az asztal köré.

Nem véletlen, hogy Beard „halálos házigazdának” nevezi Heliogabalust, és a podcastban megjegyzi:

„Kedvességgel ölt”. Innen kanyarodik át a párhuzam Donald Trumphoz. Beard szerint a császárokban sosem lehet megbízni, még akkor sem, ha látszólag nagylelkűek.

Beard hozzáteszi: hatalom, ego és káosz – három olyan fogalom, amely egyaránt jellemzi a római császárokat és a mai vezetőket – írja az El País.

Heliogabalus mellszobra (Fotó: Bridgeman Images via AFP)

Kivel lehetne még összevetni Trumpot?

A római császárokról számtalan pikáns anekdota maradt fenn: különc ízlésükről, szokásaikról, abszolút hatalmuk gyakorlásáról és bukásukról. Innen ered az érdeklődés Trumphoz való hasonlításuk iránt is. Mary Beard az amerikai elnököt több ókori birodalmi vezetőhöz is hasonlítja – írja a The Telegraph.

Amikor 2016-ban először megválasztották, Caligula jutott eszembe

– mondta el a beszélgetésben a történész, hozzátéve,

Most viszont Trumpot inkább Domitianus és Caracalla sajátos keverékeként írnám le. Caracalla 198-ban került trónra. Bár Trump-pal ellentétben katona volt, népszerűségét a katonák fizetésemelésével és azzal igyekezett növelni, hogy a birodalom minden szabad emberének római polgárjogot adott – ez emlékeztet Trump „amerikanizációs” törekvéseire. Szenvedélyes építtető hírében állt – fürdőkomplexuma kiemelkedő volt –, rajongott a falakért is: Hadrianus falát ismét határvonalként állíttatta helyre, és sok időt töltött Skóciában

– fejtette ki Mary Beard.