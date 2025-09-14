Beard szerint a párhuzam leginkább Heliogabalusra illik, de számos más császár jellemét is felfedezte Trumpban a híres történész.
Kiderült, melyik római császár lenne Trump
Van egy kérdés, amelyet újra és újra feltesznek Mary Beard brit történész, az ókori Róma neves kutatójának. Sokáig halogatta a választ, ám most az Instant Classics podcastban végül reagált arra kérdésre, melyik római császár hasonlít leginkább Donald Trumpra?
Heliogabalus szíriai családból származott, mindössze tizennégy évesen ült Róma trónjára, és mindössze négy évig uralkodott, 218-tól 222-ig, majd 18 évesen meggyilkolták. Eredeti neve Marcus Aurelius Antoninus Augustus volt, ám a történetírásban Heliogabalus vagy Elagabalus néven vált ismertté..
Beard legújabb könyvében, az Emperador de Roma (Róma császára, Crítica) című munkában a fiatal császárt „extravagánsnak, fantáziadúsnak és olykor szadistának” nevezi. A könyvben az Egy vacsora Heliogabalusszal című előszóban különös történetek elevenednek meg róla: olyan lakomákat tartott, ahol minden fogás azonos színben pompázott; az asztalokon, tevecsontból készült különlegességek vagy flamingóagyvelőből komponált ínyencségek sorakoztak; s a meghívott vendégseregeket, sokszor szeszélyes „tematikák” szerint válogatta össze – olykor csak kopaszokat, máskor kizárólag túlsúlyosakat ültetve az asztal köré.
Nem véletlen, hogy Beard „halálos házigazdának” nevezi Heliogabalust, és a podcastban megjegyzi:
„Kedvességgel ölt”. Innen kanyarodik át a párhuzam Donald Trumphoz. Beard szerint a császárokban sosem lehet megbízni, még akkor sem, ha látszólag nagylelkűek.
Beard hozzáteszi: hatalom, ego és káosz – három olyan fogalom, amely egyaránt jellemzi a római császárokat és a mai vezetőket – írja az El País.
Kivel lehetne még összevetni Trumpot?
A római császárokról számtalan pikáns anekdota maradt fenn: különc ízlésükről, szokásaikról, abszolút hatalmuk gyakorlásáról és bukásukról. Innen ered az érdeklődés Trumphoz való hasonlításuk iránt is. Mary Beard az amerikai elnököt több ókori birodalmi vezetőhöz is hasonlítja – írja a The Telegraph.
Amikor 2016-ban először megválasztották, Caligula jutott eszembe
– mondta el a beszélgetésben a történész, hozzátéve,
Most viszont Trumpot inkább Domitianus és Caracalla sajátos keverékeként írnám le. Caracalla 198-ban került trónra. Bár Trump-pal ellentétben katona volt, népszerűségét a katonák fizetésemelésével és azzal igyekezett növelni, hogy a birodalom minden szabad emberének római polgárjogot adott – ez emlékeztet Trump „amerikanizációs” törekvéseire. Szenvedélyes építtető hírében állt – fürdőkomplexuma kiemelkedő volt –, rajongott a falakért is: Hadrianus falát ismét határvonalként állíttatta helyre, és sok időt töltött Skóciában
– fejtette ki Mary Beard.
Beard a podcastban az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikáját – a Mexikói-öbölre és Grönlandra vonatkozó terjeszkedési törekvéseket – Caligula politikájához hasonlította, aki egykor Nagy-Britannia meghódításáról álmodott. Még Trump saját közösségi oldalát, a Truth Socialt is összevetette Julius Caesar kommunikációs gyakorlatával: a gall háborúk idején Caesar futárokat küldött az utcák sarkaira, hogy hangosan kihirdessék tetteit. Ez a közvetlen megszólítás – a hivatalos csatornák megkerülésével – a podcastban „Julius Caesar tweetjeiként” hangzik el.
Ha van értelme Trumpot a római császárokkal összevetni, az arra hívja fel a figyelmet, mennyire veszélyes az elszigetelődés: Caligula, Domitianus, Caracalla és Elagabalus egyaránt gyilkosság áldozata lett. Ha Trump bármit tanulhat Róma történetéből, az az, hogy megéri primus inter pares-ként, azaz „elsőként az egyenlők között” viselkedni
– zárta Mary Beard a podcastban elemzését.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (AFP)
