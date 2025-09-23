Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

TrumpEgyesült Államokemberkereskedelem

Trump újabb változásról döntött

Az amerikai kormányzat a Nemzeti Emberkereskedelem Elleni Segélyvonal megerősítéséről döntött. Donald Trump kormánya ehhez egy új vállalkozóval működik majd együtt, miután a segélyvonal régóta működtető adminisztrátort rossz vezetéssel vádolták.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 21:06
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai kormányzat megerősíti a Nemzeti Emberkereskedelem Elleni Segélyvonalat. Donald Trump és kormánya egyúttal egy új vállakozót bízott meg az adminisztratív feladatokkal, miután az előző esetében felmerült, hogy nem megfelelően üzemeltették a segélyvonalat – írja a National Review.  

Trump és a kormányzat döntött
Trump és a kormányzat döntött. Fotó: NurPhoto

Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának Gyermek- és Családügyi Igazgatósága (ACF) hétfőn bejelentette, hogy öt évre szóló, 35 millió dolláros támogatási megállapodást kötött a Compass Connectionsszel, így a vállalat lesz az Emberkereskedelem Elleni Segélyvonal új üzemeltetője.

Az ACF hallotta az Emberkereskedelem Elleni Segélyvonallal kapcsolatos folyamatos aggodalmakat, és gyorsan cselekedett egy új szolgáltató kiválasztása érdekében, hogy megerősítse a koordinációt, összekapcsolja a túlélőket a magas színvonalú ellátási szervezetekkel és adott esetben információkat osszon meg a bűnüldöző szervekkel, hogy segítsen a túlélőknek kilépni az emberkereskedelemmel kapcsolatos helyzetükből, és igazságot szolgáltasson

– nyilatkozta Andrew Gradison megbízott államtitkár.

A Trump-adminisztráció célja, hogy javítsa a segélyvonal válaszát a krízishívásokra, sms-ekre és csevegésekre. Az áldozatok teljes körű támogatása érdekében a kormányzat az együttműködés megerősítésére törekszik a túlélőket segítőkkel, a bűnüldöző szervekkel, a gyermekjóléti ügynökségekkel és a szolgáltatókkal.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu