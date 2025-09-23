Trump újabb változásról döntött

Az amerikai kormányzat megerősíti a Nemzeti Emberkereskedelem Elleni Segélyvonalat. Donald Trump és kormánya egyúttal egy új vállakozót bízott meg az adminisztratív feladatokkal, miután az előző esetében felmerült, hogy nem megfelelően üzemeltették a segélyvonalat – írja a National Review.

Trump és a kormányzat döntött. Fotó: NurPhoto

Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának Gyermek- és Családügyi Igazgatósága (ACF) hétfőn bejelentette, hogy öt évre szóló, 35 millió dolláros támogatási megállapodást kötött a Compass Connectionsszel, így a vállalat lesz az Emberkereskedelem Elleni Segélyvonal új üzemeltetője.

Az ACF hallotta az Emberkereskedelem Elleni Segélyvonallal kapcsolatos folyamatos aggodalmakat, és gyorsan cselekedett egy új szolgáltató kiválasztása érdekében, hogy megerősítse a koordinációt, összekapcsolja a túlélőket a magas színvonalú ellátási szervezetekkel és adott esetben információkat osszon meg a bűnüldöző szervekkel, hogy segítsen a túlélőknek kilépni az emberkereskedelemmel kapcsolatos helyzetükből, és igazságot szolgáltasson

– nyilatkozta Andrew Gradison megbízott államtitkár.