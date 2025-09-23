Húszmilliárd forint értékű beruházást hajt végre ez az amerikai cég hazánkban

Húszmilliárd forintos értékű beruházást hajt végre a Genesys amerikai technológiai vállalat Budapesten, amely immár a nyolcadik beruházás az Egyesült Államokból Donald Trump elnök idei hivatalba lépése óta – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy a Genesys rendkívül jelentős szerepet játszik a világpiacon a mesterséges intelligencia használata, a felhőalapú ügyfélszolgáltatások területén.

Azt hiszem, hogy ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk

– mondta.

Hozzátette, hogy ez a húszmilliárd forintnyi értékű budapesti beruházás 250 magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt majd hazánkban, amelyek betöltői a mesterséges intelligencia szerepét fogják kutatni, illetve növelni a felhőalapú informatikai szolgáltatásokban.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy amikor az Egyesült Államokban jár, minden alkalmat kihasznál arra, hogy tovább ösztönözze az amerikai beruházásokat. Hangsúlyozta, hogy az amerikai cégek jelenleg a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, és beruházásaik az elmúlt években is nagymértékben hozzájárultak a hazai gazdaság teljesítményéhez.

És most különösen nagy szükségünk van az amerikai beruházásokra, hiszen Ursula von der Leyen elnök egy olyan, európai szemszögből rendkívül hátrányos megállapodást kötött, amelynek nyomán az Egyesült Államokba irányuló európai termékekre nagyon komoly vámtételeket szabnak ki, és emiatt az európai gazdaság komoly nehézségekkel szembesül

– emlékeztetett.

„Mi a Magyarországra irányuló amerikai beruházásokkal csökkentjük az elrontott vámmegállapodás negatív hatásait. Trump elnök hivatalba lépése óta hét amerikai vállalat jelentett be beruházást Magyarországra, a mai napon pedig a nyolcadik ilyen beruházásról adhatunk hírt” – összegzett a tárcavezető.