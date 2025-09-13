Erős üzenetet küldött Trump

„Készen állok arra, hogy jelentős szankciókat vezessek be Oroszország ellen, ha minden NATO-tagállam egyetért ezzel és megkezdi ugyanezt, valamint ha minden NATO-tagállam megszünteti az olaj vásárlását Oroszországtól” – fogalmazott Trump a közösségi oldalán.
Mint tudják, a NATO elkötelezettsége a győzelem iránt messze nem százszázalékos, és egyesek orosz olajvásárlása sokkoló! Ez jelentősen gyengíti az Önök tárgyalási pozícióját és alkupozícióját Oroszországgal szemben. Mindenesetre készen állok a »cselekvésre«, amikor önök is készen állnak
– írta az amerikai elnök, hozzátéve:
Csak mondják meg, mikor? Úgy gondolom, hogy ez, valamint az, hogy a NATO csoportként ötven–száz százalékos vámokat vet ki Kínára, amelyeket az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezése után teljes mértékben visszavonnak, szintén nagy segítséget jelent majd ennek a halálos, de nevetséges háborúnak a befejezésében.