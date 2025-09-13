OroszországUkrajnaTrump

Erős üzenetet küldött Trump

Az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Donald Trump üzenetét minden NATO-tagállamnak és a világnak címezte.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 17:11
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Fotó: MEHMET ESER Forrás: Middle East Images
Készen állok arra, hogy jelentős szankciókat vezessek be Oroszország ellen, ha minden NATO-tagállam egyetért ezzel és megkezdi ugyanezt, valamint ha minden NATO-tagállam megszünteti az olaj vásárlását Oroszországtól” – fogalmazott Trump a közösségi oldalán.

Trump
Trump a NATO-tagállamoknak is üzent. Fotó: AFP/Serfei Supinsky

Mint tudják, a NATO elkötelezettsége a győzelem iránt messze nem százszázalékos, és egyesek orosz olajvásárlása sokkoló! Ez jelentősen gyengíti az Önök tárgyalási pozícióját és alkupozícióját Oroszországgal szemben. Mindenesetre készen állok a »cselekvésre«, amikor önök is készen állnak

– írta az amerikai elnök, hozzátéve: 

Csak mondják meg, mikor? Úgy gondolom, hogy ez, valamint az, hogy a NATO csoportként ötven–száz százalékos vámokat vet ki Kínára, amelyeket az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezése után teljes mértékben visszavonnak, szintén nagy segítséget jelent majd ennek a halálos, de nevetséges háborúnak a befejezésében.

 

Az elnök figyelmeztetett: Kína erős ellenőrzést gyakorol Oroszország felett, és „ezek a hatalmas vámok megtörik ezt a szorítást”. 

Trump: Ez Biden és Zelenszkij háborúja

Ez nem Trump háborúja (ha én lennék az elnök, soha nem kezdődött volna el!), hanem Biden és Zelenszkij háborúja. Én csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és megmentsem több ezer orosz és ukrán életét – csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!

– fogalmazott az elnök, majd hozzátette:

Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és életeket mentünk meg! Ha nem, akkor csak az én időmet, valamint az Egyesült Államok idejét, energiáját és pénzét pazarolják. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek!

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

