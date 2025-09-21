Újabb civil áldozatok Szíriában

Amint arról korábban beszámoltunk, idén tavasszal hasonló támadásokról adott hírt az ENSZ emberi jogi hivatala, mely szerint az akkori erőszakos cselekmények során egész családokat, köztük nőket és gyermekeket is lemészároltak Szíria tengerparti térségében. A szervezet akkor 111 civil halálát erősítette meg, de valószínűsíthetően a tényleges áldozatok száma ennél jóval magasabb. A Latakia térségében élő civilek Libanon felé menekülnek.
A mostani beszámolók szerint öt nő és két gyermek halt meg Umm Tina faluban, Deir Hafer település közelében, Aleppo tartományban, egy "a szíriai hadsereg tagjai" által végrehajtott bombázásban – számolt be a civil szervezet. Rami Abdel-Rahman az OSDH igazgatója szerint ez a hónapok óta legsúlyosabb veszteség a régióban.
Azt követően, hogy az iszlamista erők 2024 decemberében megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerét, az új hatóságok és az SDF márciusban megállapodást kötött az ország északi részén működő kurd autonóm közigazgatás polgári és katonai intézményeinek a nemzeti intézményekbe való integrálásáról.
A két fél közötti nézeteltérések azonban késleltették a megállapodás végrehajtását, és a kurdok olyan kormányzati rendszert követelnek, amely megőrzi az addig élvezett autonómiájuk egy részét, míg Damaszkusz "bármilyen formájú" decentralizációt elutasít. A szíriai hadsereg és az SDF közötti határvonalon fekvő Deir Hafer régióban rendszeresen összecsapások történnek a két tábor között – közölte Rami Abdel-Rahman az AFP francia hírügynökséggel.
A londoni székhelyű megfigyelőközpont, amely szíriai források hálózatára támaszkodik, szombaton korábban arról számolt be, hogy "drónokkal és nehézfegyverekkel vívott fegyveres összecsapások" törtek ki, miután a hadsereg az SDF állásait vette célba Deir Hafer térségében. Az Egyesült Államok által támogatott Demokratikus Szíriai Erők (FDS) nevű arab-kurd mozgalom közleményében azt állította, hogy "a damaszkuszi kormányhoz hű törökbarát frakciók" dróncsapásokat és tüzérségi bombázásokat hajtottak végre, "szándékosan civilek házait célba véve". A tájékoztatásban megerősítést nyertek az OSDH által közölt veszteségi adatok
Borítókép: Szíria tengerparti térségéből Libanon felé menekülnek a civilek.