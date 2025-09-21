Újabb civil áldozatok Szíriában

Amint arról korábban beszámoltunk, idén tavasszal hasonló támadásokról adott hírt az ENSZ emberi jogi hivatala, mely szerint az akkori erőszakos cselekmények során egész családokat, köztük nőket és gyermekeket is lemészároltak Szíria tengerparti térségében. A szervezet akkor 111 civil halálát erősítette meg, de valószínűsíthetően a tényleges áldozatok száma ennél jóval magasabb. A Latakia térségében élő civilek Libanon felé menekülnek.

Családok kelnek át a folyón, amely a határt képezi Szíria és Libanon között, menekülve a Latakia térségében zajló összecsapások elől 2025. március 11-én

Forrás: AFP



A mostani beszámolók szerint öt nő és két gyermek halt meg Umm Tina faluban, Deir Hafer település közelében, Aleppo tartományban, egy "a szíriai hadsereg tagjai" által végrehajtott bombázásban – számolt be a civil szervezet. Rami Abdel-Rahman az OSDH igazgatója szerint ez a hónapok óta legsúlyosabb veszteség a régióban.

Videos published by the Kurdish-led SDF show a number of civilian casualties being rushed to a hospital, after reportedly being targeted by drones and artillery shelling, attributed to 'Damascus-affiliated' factions, on eastern Aleppo's Deir Hafer. The SDF described the attack as… pic.twitter.com/o5EpnyCLm2 — Rudaw English (@RudawEnglish) September 20, 2025

Azt követően, hogy az iszlamista erők 2024 decemberében megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerét, az új hatóságok és az SDF márciusban megállapodást kötött az ország északi részén működő kurd autonóm közigazgatás polgári és katonai intézményeinek a nemzeti intézményekbe való integrálásáról.

A szír kormányerők katonái Deir Hafer régióban

Fotó: AFP

A két fél közötti nézeteltérések azonban késleltették a megállapodás végrehajtását, és a kurdok olyan kormányzati rendszert követelnek, amely megőrzi az addig élvezett autonómiájuk egy részét, míg Damaszkusz "bármilyen formájú" decentralizációt elutasít. A szíriai hadsereg és az SDF közötti határvonalon fekvő Deir Hafer régióban rendszeresen összecsapások történnek a két tábor között – közölte Rami Abdel-Rahman az AFP francia hírügynökséggel.

#BREAKING: The pro-Turkey factions allied with the Damascus government carried out a deadly attack on the village of Umm Tina in Deir Hafer countryside, east of Aleppo, killing seven civilians — including two children — and wounding four others, the Syrian Democratic Forces (SDF)… pic.twitter.com/Z0f3nyXTID — Zoom News (@zoomnewskrd) September 20, 2025

A londoni székhelyű megfigyelőközpont, amely szíriai források hálózatára támaszkodik, szombaton korábban arról számolt be, hogy "drónokkal és nehézfegyverekkel vívott fegyveres összecsapások" törtek ki, miután a hadsereg az SDF állásait vette célba Deir Hafer térségében. Az Egyesült Államok által támogatott Demokratikus Szíriai Erők (FDS) nevű arab-kurd mozgalom közleményében azt állította, hogy "a damaszkuszi kormányhoz hű törökbarát frakciók" dróncsapásokat és tüzérségi bombázásokat hajtottak végre, "szándékosan civilek házait célba véve". A tájékoztatásban megerősítést nyertek az OSDH által közölt veszteségi adatok

Borítókép: Szíria tengerparti térségéből Libanon felé menekülnek a civilek.