Újabb magyar polgármester jogi meghurcolása indul Romániában?

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei szervezete kiáll Szászrégen polgármestere mellett, aki ellen hivatali visszaélés miatt emelt vádat a román korrupcióellenes ügyészség – tudatta a területi szervezet szombaton hivatalos Facebook-oldalán.

2025. 09. 06. 19:33
A DNA célkeresztjében Szászrégen magyar polgármestere
Kiállunk Márk Endre mellett, hiszünk ártatlanságában, és bízunk benne, hogy az igazságszolgáltatás becsületesen és gyorsan végez majd a kivizsgálással – írta az RMDSZ Maros megyei szervezete.

Márk Endre, Szászrégen RMDSZ-es polgármestere. Forrás: Facebook

A mintegy ötszázalékos magyarságával szórványnak számító Szászrégen RMDSZ-es polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a DNA pénteken hivatali visszaélés miatt emelt vádat ellene. A bejegyzés szerint a korrupcióellenes ügyészek azt kifogásolják, hogy 2021-ben polgármesterként úgy szerződött le jogi szolgáltatásokra 6000 lej (464 ezer forint) értékben, hogy előtte nem kérte a helyi önkormányzati testület beleegyezését. Az elöljáró szerint a továbbiakban a bíróság dönti el, hogy szükség volt-e a tanácsi határozatra.

Márk Endre közölte: hisz az ártatlanságában és az igazságszolgáltatásban. Azt is hozzátette, hogy polgármesteri mandátumát a továbbiakban is felelősséggel fogja betölteni, annak a közösségnek az érdekeit szem előtt tartva, amelyet képvisel. Az RMDSZ Maros megyei szervezete bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Márk Endre munkájával, alázatával és elhivatottságával nemcsak a várost, hanem a közösséget is építi. Szerintük az elöljáró hiteles vezető, aki románnak és magyarnak egyaránt példát mutat.

Az ügy, amelyben Márk Endre jogi tanácsadási szerződés miatt vizsgálat alatt áll, a munka, a közösség és a fejlődés szempontjából is fontos kérdés

– húzták alá. 

Amint arról lapunkban beszámoltunk, idén tavasszal Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán ellen emelt vádat a román Korrupcióellenes Ügyészség, amelynek célja több helyi lakos szerint is a városi elöljáró munkájának ellehetetlenítése volt. 

Akkor hatvan napra függesztette fel hivatalából Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert a korrupcióellenes ügyészség – számolt be róla a Maszol erdélyi hírportál. Az elöljáró óvását a bíróság elutasította, így június hetedikéig érvényes eltiltást kapott. A határidő lejárta előtt a DNA úgy határozott, hogy meghosszabbítja a hatósági felügyelet érvényességét és a mellé rendelt intézkedést. A polgármester ezúttal is fellebbezett, ügyvédje azt is kérte, hogy tartsák be a hatályos törvényeket és úgy rendeljék ki a bírót aki dönt az ügyében. 

Ma ismét egy nehezen érthető döntéssel kellett szembenéznem a Maros megyei DNA részéről – egy olyan intézkedéssel, amely nemcsak engem, mint polgármestert érint, hanem mindazokat is, akik az évek során bizalmukkal megtiszteltek

– írta idén árpilisi bejegyzésében a pár hónapos kényszerszünet után azóta már ismét hivatalába visszatért Soós Zoltán. 

A mostani szászrégeni eset sokban hasonlít a marosvásárhelyi ügyhöz. Szászrégen polgármestere elkötelezett vezető, aki mindig a közösség érdekét helyezi előtérbe. 

Az ő példája inspiráció mindannyiunk számára, és mi büszkén állunk mellette

– írták az RMDSZ szombati bejegyzésében.

Márk Endrét 2020-ban választották Szászrégen polgármesterévé, a közel 30 ezer lakosú Maros megyei kisvárosnak úgy lett magyar polgármestere, hogy a legutóbbi romániai népszámláláson 5607 személy vallotta magát magyarnak. Az egykor jelentős szász népességgel rendelkező város élén korábban is több mandátumon keresztül állt magyar elöljáró.

Borítókép: A Román Korrupcióellenes Hatóság (Fotó: A DNA hivatalos honlapja)

