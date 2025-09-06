Újabb magyar polgármester jogi meghurcolása indul Romániában?

Kiállunk Márk Endre mellett, hiszünk ártatlanságában, és bízunk benne, hogy az igazságszolgáltatás becsületesen és gyorsan végez majd a kivizsgálással – írta az RMDSZ Maros megyei szervezete.

Márk Endre, Szászrégen RMDSZ-es polgármestere. Forrás: Facebook

A mintegy ötszázalékos magyarságával szórványnak számító Szászrégen RMDSZ-es polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a DNA pénteken hivatali visszaélés miatt emelt vádat ellene. A bejegyzés szerint a korrupcióellenes ügyészek azt kifogásolják, hogy 2021-ben polgármesterként úgy szerződött le jogi szolgáltatásokra 6000 lej (464 ezer forint) értékben, hogy előtte nem kérte a helyi önkormányzati testület beleegyezését. Az elöljáró szerint a továbbiakban a bíróság dönti el, hogy szükség volt-e a tanácsi határozatra.

Márk Endre közölte: hisz az ártatlanságában és az igazságszolgáltatásban. Azt is hozzátette, hogy polgármesteri mandátumát a továbbiakban is felelősséggel fogja betölteni, annak a közösségnek az érdekeit szem előtt tartva, amelyet képvisel. Az RMDSZ Maros megyei szervezete bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Márk Endre munkájával, alázatával és elhivatottságával nemcsak a várost, hanem a közösséget is építi. Szerintük az elöljáró hiteles vezető, aki románnak és magyarnak egyaránt példát mutat.

Az ügy, amelyben Márk Endre jogi tanácsadási szerződés miatt vizsgálat alatt áll, a munka, a közösség és a fejlődés szempontjából is fontos kérdés

– húzták alá.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, idén tavasszal Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán ellen emelt vádat a román Korrupcióellenes Ügyészség, amelynek célja több helyi lakos szerint is a városi elöljáró munkájának ellehetetlenítése volt.

Akkor hatvan napra függesztette fel hivatalából Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármestert a korrupcióellenes ügyészség – számolt be róla a Maszol erdélyi hírportál. Az elöljáró óvását a bíróság elutasította, így június hetedikéig érvényes eltiltást kapott. A határidő lejárta előtt a DNA úgy határozott, hogy meghosszabbítja a hatósági felügyelet érvényességét és a mellé rendelt intézkedést. A polgármester ezúttal is fellebbezett, ügyvédje azt is kérte, hogy tartsák be a hatályos törvényeket és úgy rendeljék ki a bírót aki dönt az ügyében.

Ma ismét egy nehezen érthető döntéssel kellett szembenéznem a Maros megyei DNA részéről – egy olyan intézkedéssel, amely nemcsak engem, mint polgármestert érint, hanem mindazokat is, akik az évek során bizalmukkal megtiszteltek

– írta idén árpilisi bejegyzésében a pár hónapos kényszerszünet után azóta már ismét hivatalába visszatért Soós Zoltán.