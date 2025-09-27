UkrajnavezérkarMagyarországlégtér

Dokumentálta saját hazugságát Ukrajna

Az ukrán vezérkar bemutatta annak a drónnak az útvonalát, amely észlelésük szerint péntek reggel Magyarországról kétszer berepült Ukrajna légterébe. Ukrajna elnöke azt állította, hogy felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében. Volodimir Zelenszkij még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 14:28
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon – állította az ukrán vezérkar a hivatalos Facebook-oldalán. 

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot

Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben. 

Zelenszkij megfenyegette Magyarországot

Amint arról korábban beszámoltunk, az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen

