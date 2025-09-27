Dokumentálta saját hazugságát Ukrajna

Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon – állította az ukrán vezérkar a hivatalos Facebook-oldalán.
Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben.
Zelenszkij megfenyegette Magyarországot
Amint arról korábban beszámoltunk, az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.
