Dokumentálta saját hazugságát Ukrajna

Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon – állította az ukrán vezérkar a hivatalos Facebook-oldalán.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot (Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben.

Zelenszkij megfenyegette Magyarországot

Amint arról korábban beszámoltunk, az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)