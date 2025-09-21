Ukrajna többet érdemel a finn elnök szerint

Alexander Stubb finn elnök azt nyilatkozta, hogy az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák, amelyeket az úgynevezett hajlandóak koalíciója tárgyal, arra kényszerítenék az aláíró európai országokat, hogy harcoljanak Oroszország ellen, ha Moszkva a jövőben ismét katonai akciót indít Ukrajna ellen.
„A biztonsági garanciák lényegében elrettentőerőt jelentenek. Ennek az elrettentőerőnek hihetőnek kell lennie, és ahhoz, hogy hihető legyen, erősnek kell lennie” – mondta Stubb a Guardiannek adott interjújában, mielőtt New Yorkba utazott az ENSZ közgyűlésére. Azt mondta, hogy a garanciák csak egy Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli megállapodás után lépnek hatályba, de ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszországnak nem lesz vétójoga a formátumukra vonatkozóan.
Oroszországnak abszolút nincs beleszólása egy független nemzetállam szuverén döntéseibe… Tehát számomra nem az a kérdés, hogy Oroszország beleegyezik-e vagy sem. Természetesen nem fognak, de nem ez a lényeg
– tette hozzá.
Erről nemrég Ruben Gallego amerikai szenátorral is tárgyalt a finn elnök, amelyről az X-en számolt be.
A múlt hónapban tartott párizsi találkozó után Emmanuel Macron francia elnök újságíróknak elmondta, hogy 26 nemzet kötelezte el magát egy „szárazföldi, tengeri vagy levegőbeli” jelenlétre Ukrajnában. A nagy kérdés azonban sokaknak Kijevben az, hogy a megállapodások konkrét kötelezettségvállalásokkal járnak-e.
Amikor arról kérdezték a finn politikust, hogy a garanciák azt jelentik-e, hogy az európai országok azt mondják, készek katonailag együttműködni Oroszországgal Ukrajna elleni jövőbeni agresszió esetén, Stubb azt mondta: „Ez a biztonsági garanciák gondolata definíció szerint.”
A legtöbb európai fővárosban azonban messze nem világos, hogy van-e politikai akarat az ilyen jellegű kötelezettségvállalásra, ahol a háború utáni Ukrajnának tett ígéreteket általában inkább „nyugtatóerőként”, mint határozott kötelezettségvállalásként fogalmazták meg. Eddig a legtöbb nyugati ország politikája az volt, hogy támogatást nyújtson Ukrajnának, de minimalizálja az Oroszországgal való közvetlen konfliktus kockázatát.