Ukrajna többet érdemel a finn elnök szerint

Alexander Stubb finn elnök szerint egy orosz–ukrán békemegállapodást követően valódi elrettentő mechanizmusra és „amerikai védőhálóra” lesz szükség. Finnország elnöke szerint Ukrajna biztonsági garanciáihoz készen kell állni az Oroszországgal való harcra.

Sükösd Levente
Forrás: Guardian2025. 09. 21. 15:25
Alexander Stubb finn elnök erősítené az Ukrajna melletti európai szövetséget Fotó: GINTS IVUSKANS Forrás: AFP
Alexander Stubb finn elnök azt nyilatkozta, hogy az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák, amelyeket az úgynevezett hajlandóak koalíciója tárgyal, arra kényszerítenék az aláíró európai országokat, hogy harcoljanak Oroszország ellen, ha Moszkva a jövőben ismét katonai akciót indít Ukrajna ellen. 

Alexander Stubb finn elnök és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke 
Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

„A biztonsági garanciák lényegében elrettentőerőt jelentenek. Ennek az elrettentőerőnek hihetőnek kell lennie, és ahhoz, hogy hihető legyen, erősnek kell lennie” – mondta Stubb a Guardiannek adott interjújában, mielőtt New Yorkba utazott az ENSZ közgyűlésére. Azt mondta, hogy a garanciák csak egy Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli megállapodás után lépnek hatályba, de ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszországnak nem lesz vétójoga a formátumukra vonatkozóan.

Oroszországnak abszolút nincs beleszólása egy független nemzetállam szuverén döntéseibe… Tehát számomra nem az a kérdés, hogy Oroszország beleegyezik-e vagy sem. Természetesen nem fognak, de nem ez a lényeg

– tette hozzá.  

Erről nemrég Ruben Gallego amerikai szenátorral is tárgyalt a finn elnök, amelyről az X-en számolt be.  

A múlt hónapban tartott párizsi találkozó után Emmanuel Macron francia elnök újságíróknak elmondta, hogy 26 nemzet kötelezte el magát egy „szárazföldi, tengeri vagy levegőbeli” jelenlétre Ukrajnában. A nagy kérdés azonban sokaknak Kijevben az, hogy a megállapodások konkrét kötelezettségvállalásokkal járnak-e. 

Amikor arról kérdezték a finn politikust, hogy a garanciák azt jelentik-e, hogy az európai országok azt mondják, készek katonailag együttműködni Oroszországgal Ukrajna elleni jövőbeni agresszió esetén, Stubb azt mondta: „Ez a biztonsági garanciák gondolata definíció szerint.”

A legtöbb európai fővárosban azonban messze nem világos, hogy van-e politikai akarat az ilyen jellegű kötelezettségvállalásra, ahol a háború utáni Ukrajnának tett ígéreteket általában inkább „nyugtatóerőként”, mint határozott kötelezettségvállalásként fogalmazták meg. Eddig a legtöbb nyugati ország politikája az volt, hogy támogatást nyújtson Ukrajnának, de minimalizálja az Oroszországgal való közvetlen konfliktus kockázatát.

Stubb azonban azt mondta, hogy minden garancia értelmetlen lenne, ha nem támasztja alá valódi erő. 

A biztonsági garanciák lényegében elrettentőerőt jelentenek, és ennek az elrettentőerőnek hihetőnek kell lennie, ahhoz pedig, hogy hihető legyen, erősnek kell lennie. Ez pedig stratégiai kommunikációt is jelent, tehát nem a levegőbe csapjuk a biztonsági garanciákat, hanem valódi biztonsági garanciákat nyújtunk, és Oroszország tudja ezt

– mondta Stubb.

A fighter of the mobile fire team of the 3rd Separate Assault Brigade of the Ukrainian Ground Forces aims a machine gun during a combat mission in the Kharkiv sector, Ukraine, on September 15, 2025 (Photo by Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto). NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)
Még több fegyverre van szüksége Ukrajnánek a finn elnök szerint
Fotó: AFP

Stubb elmondta, hogy Trumppal továbbra is rendszeresen kapcsolatban állnak telefonon és más módon, és arra számít, hogy a két fél között ezen a héten kétoldalú találkozóra kerül sor. 

(COMBO) This combination of file photos created in Berlin on August 29, 2025 shows US President Donald Trump (L) posing during a meeting with the Russian President at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025, and Finland's President Alexander Stubb (R) arriving for a summit for "coalition of the willing" at the Elysee Palace, in Paris, on March 27, 2025. Finnish President Alexander Stubb and US President Donald Trump bonded over golf and a close relationship was born, propelling the small Nordic nation into an unexpected role in Ukraine peace efforts. The charismatic and athletic 57-year-old Finn is one of a handful of European leaders whose opinion Trump now regularly seeks out, notably on how to deal with Russia, with which Finland shares a long border. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS and Ludovic MARIN / AFP)
Donald Trump amerikai elnökkel gyakran golfozik Alexander Stubb finn elnök, de Ukrajna ügyében nem mindenben azonos a véleményük 
Fotó: AFP

Az európai vezetők augusztusi washingtoni látogatása során Stubb kijelentése botrányba fulladt, amikor az ukrajnai helyzet megoldására az 1944-es szovjet–finn fegyverszünetet hozta példaként. Ezzel felháborította az oroszokat.

Nagy kérdés, vajon Stubb megértette-e saját kijelentésének teljes poklát

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Borítókép: Alexander Stubb finn elnök még szorosabbra fűzné a katonai szövetséget Ukrajna védelmében.

