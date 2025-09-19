Magdeburg vagy Halle? Várostáblákkal tréfálkoznak, a rendőrség viszont nem nevet

A legutóbbi eset különösen bizarr: Halle an der Saale városa egyik éjszaka „hivatalosan” Magdeburggá változott. Az ismeretlenek ugyanis leszerelték a Hallét jelző várostáblákat, és Magdeburg feliratúakat szereltek fel helyettük. Reggel autósok vették észre a furcsa átalakulást, amikor a belváros felé tartó forgalomban araszoltak. A rendőröknek végül szó szerint láncban kellett dolgozniuk, hogy visszacseréljék a táblákat.
Hetek óta tart a várostáblák cseréje
A Bild beszámolója szerint nem ez az első alkalom: az elmúlt hetekben többször is előfordult, hogy Halle különböző városrészeinek tábláit ismeretlenek lecserélték. Nietleben például „Silberhöheként”, Heide-Nord pedig „Neustadtként” tűnt fel a táblákon.
Tréfa vagy bűncselekmény?
A rendőrség szóvivője szerint elsőre viccesnek tűnhet a jelenség, de komoly jogi következményei vannak: a táblák eltulajdonítása lopás. A nyomozók már a közösségi médiában is keresik a nyomokat.
Örülnénk, ha a vicc lassan véget érne
– fogalmazott Thomas Müller rendőrségi szóvivő.