Magdeburg vagy Halle? Várostáblákkal tréfálkoznak, a rendőrség viszont nem nevet

A legutóbbi eset különösen bizarr: Halle an der Saale városa egyik éjszaka „hivatalosan” Magdeburggá változott. Az ismeretlenek ugyanis leszerelték a Hallét jelző várostáblákat, és Magdeburg feliratúakat szereltek fel helyettük. Reggel autósok vették észre a furcsa átalakulást, amikor a belváros felé tartó forgalomban araszoltak. A rendőröknek végül szó szerint láncban kellett dolgozniuk, hogy visszacseréljék a táblákat.

Németországban különös jelenség borzolja a kedélyeket: ismeretlen elkövetők várostáblákat cserélgetnek (Fotó: AFP)

Hetek óta tart a várostáblák cseréje

A Bild beszámolója szerint nem ez az első alkalom: az elmúlt hetekben többször is előfordult, hogy Halle különböző városrészeinek tábláit ismeretlenek lecserélték. Nietleben például „Silberhöheként”, Heide-Nord pedig „Neustadtként” tűnt fel a táblákon.

Halle war kurzzeitig Landeshauptstadt, allerdings stand der falsche Stadtname auf dem Schild ;-) Unbekannte haben in der Nacht das Ortseingangsschild ausgetauscht. Die Polizei hat es wieder abgeschraubt https://t.co/BPb1O28bRb pic.twitter.com/e2S5C1TWW0 — Dubisthalle.de (@dubisthallede) September 18, 2025

Tréfa vagy bűncselekmény?

A rendőrség szóvivője szerint elsőre viccesnek tűnhet a jelenség, de komoly jogi következményei vannak: a táblák eltulajdonítása lopás. A nyomozók már a közösségi médiában is keresik a nyomokat.

Örülnénk, ha a vicc lassan véget érne

– fogalmazott Thomas Müller rendőrségi szóvivő.