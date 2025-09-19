MagdeburgrendőrségNémetországvárostáblanyomozás

Magdeburg vagy Halle? Várostáblákkal tréfálkoznak, a rendőrség viszont nem nevet

A németországi Szász-Anhalt tartományban különös jelenség borzolja a kedélyeket: ismeretlen elkövetők várostáblákat cserélgetnek, mintha csak egy térképes társasjátékot játszanának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 22:36
Furcsa bűncselekmények sorozata borzolja a kedélyeket Németországban Forrás: AFP
A legutóbbi eset különösen bizarr: Halle an der Saale városa egyik éjszaka „hivatalosan” Magdeburggá változott. Az ismeretlenek ugyanis leszerelték a Hallét jelző várostáblákat, és Magdeburg feliratúakat szereltek fel helyettük. Reggel autósok vették észre a furcsa átalakulást, amikor a belváros felé tartó forgalomban araszoltak. A rendőröknek végül szó szerint láncban kellett dolgozniuk, hogy visszacseréljék a táblákat.

Hetek óta tart a várostáblák cseréje

A Bild beszámolója szerint nem ez az első alkalom: az elmúlt hetekben többször is előfordult, hogy Halle különböző városrészeinek tábláit ismeretlenek lecserélték. Nietleben például „Silberhöheként”, Heide-Nord pedig „Neustadtként” tűnt fel a táblákon.

Tréfa vagy bűncselekmény?

A rendőrség szóvivője szerint elsőre viccesnek tűnhet a jelenség, de komoly jogi következményei vannak: a táblák eltulajdonítása lopás. A nyomozók már a közösségi médiában is keresik a nyomokat.

Örülnénk, ha a vicc lassan véget érne

– fogalmazott Thomas Müller rendőrségi szóvivő.

Borítókép: Furcsa bűncselekmények sorozata borzolja a kedélyeket Németországban - illusztráció (Fotó: AFP)

