Most minden kiderül Von der Leyen ügyében

„A ma reggel az Infostart – InfoRádióban indult, ahol az unió aktualitásait elemeztük részletesebben” – kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A teljes interjú estétől elérhető lesz az InfoRádió oldalain, amiben több fontos témáról tájékozódhatnak az emberek.
Többek között szóba került Ursula von der Leyen múlt heti beszéde és az ellene indított bizalmatlansági indítvány, Ukrajna finanszírozása és az ezzel kapcsolatos viták, az, hogy lehet-e valódi versenyképességi fordulat Európában? Szót ejtettek az európai energiaárakról és energiapolitikáról, valamint a Paks-ügyről is.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Bóka János szerint Brüsszel a hadigazdálkodás helyett fordulatot igényel.
Borítókép: Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Csudai Sándor)