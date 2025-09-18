Most minden kiderül Von der Leyen ügyében

„A ma reggel az Infostart – InfoRádióban indult, ahol az unió aktualitásait elemeztük részletesebben” – kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A teljes interjú estétől elérhető lesz az InfoRádió oldalain, amiben több fontos témáról tájékozódhatnak az emberek.

Fotó: Szabolcs Jánosi / Facebook

Többek között szóba került Ursula von der Leyen múlt heti beszéde és az ellene indított bizalmatlansági indítvány, Ukrajna finanszírozása és az ezzel kapcsolatos viták, az, hogy lehet-e valódi versenyképességi fordulat Európában? Szót ejtettek az európai energiaárakról és energiapolitikáról, valamint a Paks-ügyről is.

