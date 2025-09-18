Most minden kiderül Von der Leyen ügyében

Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János rádióinterjút adott, amiben az aktuális EU-ügyeket vette sorra. Több témára is kitért, például az Ukrajna finanszírozása körüli vitákra, vagy az Ursula von der Leyen ellen indított bizalmatlansági indítványra is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 13:53
Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter
Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: Csudai Sándor
„A ma reggel az Infostart – InfoRádióban indult, ahol az unió aktualitásait elemeztük részletesebben” – kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A teljes interjú estétől elérhető lesz az InfoRádió oldalain, amiben több fontos témáról tájékozódhatnak az emberek. 

Fotó: Szabolcs Jánosi / Facebook

Többek között szóba került Ursula von der Leyen múlt heti beszéde és az ellene indított bizalmatlansági indítvány, Ukrajna finanszírozása és az ezzel kapcsolatos viták, az, hogy lehet-e valódi versenyképességi fordulat Európában? Szót ejtettek az európai energiaárakról és energiapolitikáról, valamint a Paks-ügyről is.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Bóka János szerint Brüsszel a hadigazdálkodás helyett fordulatot igényel.

Borítókép: Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Csudai Sándor)

