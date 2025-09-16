BrüsszelBóka Jánosversenyképesség

Bóka János szerint Brüsszel a hadigazdálkodás helyett fordulatot igényel

A magyar kormány továbbra is elutasítja az Európai Bizottság elképzelését a hadigazdálkodás bevezetéséről. Bóka János szerint Brüsszel téves politikái állnak a magas energiaárak mögött, ezért valódi versenyképességi fordulatra lenne szükség.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 16. 11:33
Bóka János
Bóka János Forrás: Facebook/Bóka János
Magyarország világossá tette, hogy nem támogatja az Európai Bizottság elképzeléseit a hadigazdálkodás bevezetéséről. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben kijelentette: valódi versenyképességi fordulatra van szükség, amely az energiaárak csökkentése nélkül nem valósulhat meg.

Bóka János szerint Brüsszel hibás politikái tartják magasan az energiaárakat, a hadigazdálkodás helyett versenyképességi fordulatra van szükség.
Forrás: Facebook/Bóka János

A hibás politikák tartják magasan az árakat

A miniszter a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tanácskozása előtt hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja eltér az Európai Bizottság elnökének véleményétől. Mint mondta:

A magas energiaárakat nem az orosz kőolaj- és földgázvásárlás okozza, hanem az elhibázott uniós politikák, az elhibázott uniós szankciós politika, az elhibázott uniós kereskedelmi politika, az elhibázott uniós iparpolitika és zöldátmenet.

Bóka János hozzátette, amíg ezekben a kérdésekben nem történik fordulat, addig az energiaárak sem fognak mérséklődni. Bóka János szerint Ursula von der Leyen beszédéből világosan látszik, hogy Brüsszel a hadigazdálkodás irányába kívánja elmozdítani az Európai Uniót, miközben a valódi problémák megoldására nincs válasz. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezzel szemben a versenyképességi fordulatban látja a kiutat.

Brüsszel akadályozza a magyar lakhatási programokat

Az Európai Bizottság elnökének a lakhatási támogatásokkal kapcsolatos bejelentésére reagálva a miniszter rámutatott: Magyarország már másfél évtizede olyan programokat indított, amelyek segítik a fiatalokat az önálló otthonhoz jutásban. Mint mondta, ezek a programok azt célozzák, hogy a fiataloknak ne lakásbérleményük, hanem önálló ingatlanjuk legyen. Bóka János hozzátette: 

Mi azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy ezeket a magyar kezdeményezéseket támogassa, vagy ha nem is támogatja, legalább ne akadályozza, mint ahogyan eddig az EU-szemeszter folyamán ez történt.

Az ukrán uniós integrációról szóló kérdésre válaszolva a miniszter kijelentette, hogy a tagállamok megkerülése a csatlakozási folyamatban sem jogilag, sem politikailag nem lehetséges. 

Mint fogalmazott, ez ellentétes lenne az uniós szerződésekkel. 

Ugyanakkor jelezte, hogy a tagállamok saját kezdeményezésre folytathatnak megbeszéléseket nem uniós országokkal, ám ennek jogi szempontból nincs jelentősége.

Borítókép: Bóka János (Forrás: Facebook/Bóka János)

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

