Bóka János szerint Brüsszel a hadigazdálkodás helyett fordulatot igényel

A hibás politikák tartják magasan az árakat

A miniszter a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tanácskozása előtt hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja eltér az Európai Bizottság elnökének véleményétől. Mint mondta:

A magas energiaárakat nem az orosz kőolaj- és földgázvásárlás okozza, hanem az elhibázott uniós politikák, az elhibázott uniós szankciós politika, az elhibázott uniós kereskedelmi politika, az elhibázott uniós iparpolitika és zöldátmenet.

Bóka János hozzátette, amíg ezekben a kérdésekben nem történik fordulat, addig az energiaárak sem fognak mérséklődni. Bóka János szerint Ursula von der Leyen beszédéből világosan látszik, hogy Brüsszel a hadigazdálkodás irányába kívánja elmozdítani az Európai Uniót, miközben a valódi problémák megoldására nincs válasz. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezzel szemben a versenyképességi fordulatban látja a kiutat.