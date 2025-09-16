Magyarország világossá tette, hogy nem támogatja az Európai Bizottság elképzeléseit a hadigazdálkodás bevezetéséről. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben kijelentette: valódi versenyképességi fordulatra van szükség, amely az energiaárak csökkentése nélkül nem valósulhat meg.
Bóka János szerint Brüsszel a hadigazdálkodás helyett fordulatot igényel
A magyar kormány továbbra is elutasítja az Európai Bizottság elképzelését a hadigazdálkodás bevezetéséről. Bóka János szerint Brüsszel téves politikái állnak a magas energiaárak mögött, ezért valódi versenyképességi fordulatra lenne szükség.
A hibás politikák tartják magasan az árakat
A miniszter a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tanácskozása előtt hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja eltér az Európai Bizottság elnökének véleményétől. Mint mondta:
A magas energiaárakat nem az orosz kőolaj- és földgázvásárlás okozza, hanem az elhibázott uniós politikák, az elhibázott uniós szankciós politika, az elhibázott uniós kereskedelmi politika, az elhibázott uniós iparpolitika és zöldátmenet.
Bóka János hozzátette, amíg ezekben a kérdésekben nem történik fordulat, addig az energiaárak sem fognak mérséklődni. Bóka János szerint Ursula von der Leyen beszédéből világosan látszik, hogy Brüsszel a hadigazdálkodás irányába kívánja elmozdítani az Európai Uniót, miközben a valódi problémák megoldására nincs válasz. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezzel szemben a versenyképességi fordulatban látja a kiutat.
Brüsszel akadályozza a magyar lakhatási programokat
Az Európai Bizottság elnökének a lakhatási támogatásokkal kapcsolatos bejelentésére reagálva a miniszter rámutatott: Magyarország már másfél évtizede olyan programokat indított, amelyek segítik a fiatalokat az önálló otthonhoz jutásban. Mint mondta, ezek a programok azt célozzák, hogy a fiataloknak ne lakásbérleményük, hanem önálló ingatlanjuk legyen. Bóka János hozzátette:
Mi azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy ezeket a magyar kezdeményezéseket támogassa, vagy ha nem is támogatja, legalább ne akadályozza, mint ahogyan eddig az EU-szemeszter folyamán ez történt.
Az ukrán uniós integrációról szóló kérdésre válaszolva a miniszter kijelentette, hogy a tagállamok megkerülése a csatlakozási folyamatban sem jogilag, sem politikailag nem lehetséges.
Mint fogalmazott, ez ellentétes lenne az uniós szerződésekkel.
Ugyanakkor jelezte, hogy a tagállamok saját kezdeményezésre folytathatnak megbeszéléseket nem uniós országokkal, ám ennek jogi szempontból nincs jelentősége.
Borítókép: Bóka János (Forrás: Facebook/Bóka János)
Szijjártó Péter: a labdarúgás történelem, szenvedély, nemzeti önazonosság
A miniszter kitért a diplomácia és a sport összekapcsolódására is.
Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának
A röszkei csata üzenete világos: a határaink védelme a nemzeti érdekek és a biztonság szempontjából ma is kulcsfontosságú.
Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások tompítják a tragikusan rossz vámmegállapodás hatásait
Az utóbbi időszakban több vállalat is Magyarországra telepítette a szolgáltató központját.
Mario Draghi éles kritikát fogalmazott meg: Európa önelégült és lassú
A politikai döntéshozatal lassúságát a kontinens gyengeségének nevezte.
