SvédországOrbán Viktorközbiztonság

Orbán Viktor szavait svéd vezetők erősítik meg

Rétvári Bence parlamenti államtitkár a közösségi oldalán reagált a svéd miniszterelnök támadásaira. Bejegyzésében arra mutatott rá, hogy Orbán Viktor szavait nem magyar politikusok, hanem svéd vezetők igazolják.

Wiedermann Béla
2025. 09. 16. 10:21
Orbán Viktor és Ulf Kristersson Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor kijelentéseit a svéd közbiztonsági adatok és maguk a svéd tisztségviselők támasztják alá – emlékeztetett Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Mint írta: „Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nem Orbán Viktorral vitatkozik, hanem a saját rendőrkapitányával.”

Orbán Viktor bírálói helyett a saját rendőrfőkapitányát kellene meghallgatnia a svéd kormányfőnek, miközben miniszterei sem biztonságban élnek.
Orbán Viktor bírálói helyett a saját rendőrfőkapitányát kellene meghallgatnia a svéd kormányfőnek, miközben miniszterei sem biztonságban élnek
Fotó: Facebook/Rétvári Bence

A politikus felidézte, hogy Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány egy évvel ezelőtt arról beszélt: a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció miatt drámaian nőtt a szervezett bűnözés. Nyolc hónap alatt 186 lövöldözés történt, amelyekben 31 ember halt meg, és megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma. 

Nem Orbán Viktor mondta, nem mi magyarok mondtuk, hanem a svéd országos rendőrkapitány

– emelte ki Rétvári. Hozzátette, Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter is arról számolt be, hogy 2012 és 2022 között megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma. Mindezek után Ulf Kristersson mégis csak annyival intézte el a magyar miniszterelnök szavait, hogy ezek felháborító hazugságok.

Orbán Viktor szavait a svéd valóság igazolja

Rétvári szerint a svéd kormányfőnek előbb a saját rendőrkapitányát kellene meghallgatnia, mielőtt másokat oktat ki. 

Nincs jogállam biztonság nélkül. És a tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát

– hangsúlyozta. Az államtitkár emlékeztetett: a francia Ipsos felmérése szerint a svédek több mint 60 százaléka attól tart, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozata lesz, míg Magyarországon ez kevesebb mint tíz százalék. 

Mint írta, „szívesen látjuk egy munkalátogatásra a tízéves magyar határkerítésnél”.

Svédországban a minisztereket sem kímélik

A svéd közbiztonsági állapotokra egy hete Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter is megrázó példát hozott. Az X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a parlamentből hazafelé egy csoport követte és zaklatta őt, így végül vissza kellett menekülnie az épületbe. 

Egy csoport antiszociális, domináns viselkedésű ember kezdett el követni, ami oda vezetett, hogy egyszerűen nem tudtam hazajutni

– írta. A miniszter szerint jelenleg az autonóm palesztin mozgalom akadályozza a demokrácia nép által választott tisztségviselőit abban, hogy szabadon közlekedjenek.

Az ügy jól mutatja, hogy miközben Orbán Viktort támadja a svéd kormányfő, saját országában a miniszterei sem tudnak biztonságban közlekedni. László András fideszes EP-képviselő emlékeztetett: Svédországban a migránsbandák olyan erőszakosak, hogy az év elején naponta átlagosan egy robbantásos leszámolás vagy támadás történt. Orbán Viktor pedig világosan fogalmazott

Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan gyilkosságokhoz használnak fel, ott a jogállamiság halott.

A svéd közvélemény sem Kristersson oldalán áll: a miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek szerint Orbánnak van igaza, és a svéd kormányfőnek inkább hazája problémáival kellene foglalkoznia.

Borítókép: Orbán Viktor és Ulf Kristersson (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu