Orbán Viktor szavait svéd vezetők erősítik meg

A politikus felidézte, hogy Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány egy évvel ezelőtt arról beszélt: a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció miatt drámaian nőtt a szervezett bűnözés. Nyolc hónap alatt 186 lövöldözés történt, amelyekben 31 ember halt meg, és megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma.

Nem Orbán Viktor mondta, nem mi magyarok mondtuk, hanem a svéd országos rendőrkapitány

– emelte ki Rétvári. Hozzátette, Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter is arról számolt be, hogy 2012 és 2022 között megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma. Mindezek után Ulf Kristersson mégis csak annyival intézte el a magyar miniszterelnök szavait, hogy ezek felháborító hazugságok.