Orbán Viktor kijelentéseit a svéd közbiztonsági adatok és maguk a svéd tisztségviselők támasztják alá – emlékeztetett Rétvári Bence parlamenti államtitkár. Mint írta: „Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nem Orbán Viktorral vitatkozik, hanem a saját rendőrkapitányával.”
Orbán Viktor szavait svéd vezetők erősítik meg
Rétvári Bence parlamenti államtitkár a közösségi oldalán reagált a svéd miniszterelnök támadásaira. Bejegyzésében arra mutatott rá, hogy Orbán Viktor szavait nem magyar politikusok, hanem svéd vezetők igazolják.
A politikus felidézte, hogy Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány egy évvel ezelőtt arról beszélt: a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció miatt drámaian nőtt a szervezett bűnözés. Nyolc hónap alatt 186 lövöldözés történt, amelyekben 31 ember halt meg, és megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma.
Nem Orbán Viktor mondta, nem mi magyarok mondtuk, hanem a svéd országos rendőrkapitány
– emelte ki Rétvári. Hozzátette, Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter is arról számolt be, hogy 2012 és 2022 között megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma. Mindezek után Ulf Kristersson mégis csak annyival intézte el a magyar miniszterelnök szavait, hogy ezek felháborító hazugságok.
Orbán Viktor szavait a svéd valóság igazolja
Rétvári szerint a svéd kormányfőnek előbb a saját rendőrkapitányát kellene meghallgatnia, mielőtt másokat oktat ki.
Nincs jogállam biztonság nélkül. És a tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát
– hangsúlyozta. Az államtitkár emlékeztetett: a francia Ipsos felmérése szerint a svédek több mint 60 százaléka attól tart, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozata lesz, míg Magyarországon ez kevesebb mint tíz százalék.
Mint írta, „szívesen látjuk egy munkalátogatásra a tízéves magyar határkerítésnél”.
Svédországban a minisztereket sem kímélik
A svéd közbiztonsági állapotokra egy hete Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter is megrázó példát hozott. Az X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a parlamentből hazafelé egy csoport követte és zaklatta őt, így végül vissza kellett menekülnie az épületbe.
Egy csoport antiszociális, domináns viselkedésű ember kezdett el követni, ami oda vezetett, hogy egyszerűen nem tudtam hazajutni
– írta. A miniszter szerint jelenleg az autonóm palesztin mozgalom akadályozza a demokrácia nép által választott tisztségviselőit abban, hogy szabadon közlekedjenek.
Az ügy jól mutatja, hogy miközben Orbán Viktort támadja a svéd kormányfő, saját országában a miniszterei sem tudnak biztonságban közlekedni. László András fideszes EP-képviselő emlékeztetett: Svédországban a migránsbandák olyan erőszakosak, hogy az év elején naponta átlagosan egy robbantásos leszámolás vagy támadás történt. Orbán Viktor pedig világosan fogalmazott:
Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan gyilkosságokhoz használnak fel, ott a jogállamiság halott.
A svéd közvélemény sem Kristersson oldalán áll: a miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek szerint Orbánnak van igaza, és a svéd kormányfőnek inkább hazája problémáival kellene foglalkoznia.
