A magyar politikát kritizálja Svédország, de pénzt ad a migránsoknak, hogy hazamenjenek

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor arról írt, hogy Svédországban tinédzsereket használnak a bűnbandák, mire a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson reagált, és bírálta a magyar kormányfőt. A legfrissebb hírek szerint Svédország pénzt kínál a migránsoknak, ha önként hazamennek: a 32 ezer eurós, azaz majdnem 13 millió forintos támogatás célja, hogy enyhítse a bevándorlás okozta társadalmi és gazdasági feszültségeket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 21:29
Migráns az Idomeni vasútállomáson Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A svéd kormány bejelentette, hogy jelentős pénzügyi ösztönzőt vezet be azok számára, akik úgy döntenek, önként visszatérnek származási országukba. A program keretében akár 32 ezer eurót (több mint 13 millió forintot) is kaphat egy migráns a távozásért, számol be róla az Origo.

Migráns az Idomeni vasútállomáson Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Mint írják,

a döntéshozók szerint a lépés azt a célt szolgálja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel kezeljék a bevándorlást, és elősegítsék az önkéntes távozást. 

A program támogatóinak álláspontja szerint a lépés enyhítheti a közszolgáltatásokra nehezedő terheket, míg ellenzői az intézkedés igazságosságát és hosszú távú következményeit kifogásolják. Az akció a humanitárius kötelezettségek és a nemzeti érdekek közötti egyensúly megteremtését célzó szélesebb körű intézkedéscsomag része – írja a Mech.eng.world.

Nemrég beszámoltunk róla, hogy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök felháborító hazugságnak nevezte Orbán Viktor svédországi közállapotokról szóló állításait. Kristersson az X platformon adott válaszában azt is hozzátette, hogy a magyar kormányfő épp „lebontja a jogállamiságot”, és „kétségbeesetten várja” a 2026-os választásokat.

László András európai parlamenti képviselő nem hagyta szó nélkül a svédországi eseményeket. A politikus közösségi oldalán kiemelte: 

Na, akkor szögezzünk le pár dolgot. A migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be róla, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt.

Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek.”

„A svéd politikában újra és újra napirendre került az a kérdés, hogy bevessék-e a hadsereget a bandaháborúk miatt.

És akkor lehet itt játszani azzal, hogy mi a tűpontos adat vagy a jogilag megfelelő minősítés, de a svéd miniszterelnök posztja alatt záporoznak a kommentek, amelyek egyértelműen valós problémaként számolnak be arról, hogy a kiskorúakat igenis tudatosan használja a szervezett bűnözés, hogy elkerüljék a felelősséget a bandavezérek

– magyarázta László András.

Borítókép: Migráns az Idomeni vasútállomáson (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csak nézd!

