A magyar politikát kritizálja Svédország, de pénzt ad a migránsoknak, hogy hazamenjenek

A svéd kormány bejelentette, hogy jelentős pénzügyi ösztönzőt vezet be azok számára, akik úgy döntenek, önként visszatérnek származási országukba. A program keretében akár 32 ezer eurót (több mint 13 millió forintot) is kaphat egy migráns a távozásért, számol be róla az Origo.

Migráns az Idomeni vasútállomáson Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Mint írják,

a döntéshozók szerint a lépés azt a célt szolgálja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel kezeljék a bevándorlást, és elősegítsék az önkéntes távozást.

A program támogatóinak álláspontja szerint a lépés enyhítheti a közszolgáltatásokra nehezedő terheket, míg ellenzői az intézkedés igazságosságát és hosszú távú következményeit kifogásolják. Az akció a humanitárius kötelezettségek és a nemzeti érdekek közötti egyensúly megteremtését célzó szélesebb körű intézkedéscsomag része – írja a Mech.eng.world.