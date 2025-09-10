Ursula von der LeyenUkrajnaEurópai Bizottságpénz

170 milliárd eurót költött eddig az EU Ukrajnára, de többre lesz szükség Von der Leyen szerint

Az eddigi 170 milliárd eurós katonai és pénzügyi támogatás Ukrajnának nem elegendő Von der Leyen szerint, ezért további forrásokra van szükség. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a terhet nem csak az európai adófizetőknek kell viselniük, hanem Oroszországnak kell fizetnie a háború okozta költségeket. A bizottság új programot is javasol az ukrán fegyveres erők képességeinek erősítésére.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 17:13
Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
„Több támogatásra van szükség Ukrajna számára. Senki sem tett Ukrajnaért annyit, mint Európa. Több mint 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottunk eddig, és többre lesz szükség. És nem csak az európai adófizetőknek kellene viselni ennek a terhét. Ez Oroszország háborúja, és ezért Oroszországnak kell fizetnie” – mondta Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén, ahol az Európai Bizottság elnöke mindkét oldalról súlyos kritikákat kapott, sokan a lemondását követelik.

Ursula Von der Leyen
Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

„Ezért kell sürgősen új megoldást kidolgoznunk arra, hogy Ukrajna háborús erőfeszítéseinek a finanszírozásához felhasználhassuk az orosz vagyoni eszközöket. Az orosz vagyoni eszközökhöz kapcsolódó készpénzegyenlegek révén jóvátételi hitelt tudunk nyújtani Ukrajnának. Ez nem érinti magukat az eszközöket, és a kockázatot pedig együttesen kell viselni. Ukrajna csak akkor fogja visszafizetni a hitelt, ha Oroszország megfizeti a jóvátételt” – magyarázta Von der Leyen.

„A pénz viszont már most segíteni fogja Ukrajnát. De közép- és hosszú távon is döntő fontosságú lesz Ukrajna biztonsága szempontjából. Például az egyik elsődleges biztonsági garanciaként hozzájárul az erős ukrán fegyveres erők finanszírozásához. Új programot fogunk javasolni, minőségi katonai előny nevet adtunk neki, és ez a program az ukrán fegyveres erőképességeit erősítő beruházásokat támogatja”

– tette hozzá az Európai Bizottság elnöke. 

Kiemelte, „a háború előtt Ukrajnának egyetlen drónja sem volt. Ma az Ukrajna által használt drónok jelenleg az orosz felszerelések veszteségeinek több mint kétharmadát okozzák. Ez emlékeztet arra, hogy az emberi leleményesség ereje a nyitott társadalmakban mekkora, de azt is tudjuk, hogy Oroszország gyorsan felzárkózik az Irán által tervezett Sahed-drónok révén, és ráadásul kihasználja az ipari tömegtermelés előnyeit. Szombaton egyetlen éjszaka Oroszország nyolcszáz drónt lőtt ki Ukrajnára. Tehát a találékonyság segített megnyitni az utat Ukrajna védelme előtt”.

Ez egy válságbeszéd volt, ez volt a konklúziója a háttérbeszélgetésünknek. Legitimitási problémákkal küzd Ursula von der Leyen. Soha nem választották meg a választók, és a közvélemény-kutatások azt bizonyítják, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában és a nagy nyugat-európai tagállamokban is a többség kritikus az ő működésével kapcsolatban

 – mondta az Origónak Mráz Ágoston Sámuel. „Ezért aztán ebben a beszédben Gyurcsány Ferencre emlékeztető módon a csillagot is leígért az égről, iszonyatos pénzügyi támogatásokat és forrásokat, alapokat jelentett be, aminek nincs meg a fedezete az európai költségvetésben, ezt kizárólag az Európai Unió eladósításával tudná végrehajtani, ha egyáltalán, de nincs is erre felhatalmazása, illetve egyfajta politikai akcionalizmust láttunk, ami azt jelenti, hogy minden témával elkezd foglalkozni a lakásépítéstől kezdve a határkerítések megerősítéséig az Európai Bizottság, holott erre nincsen hatásköre és felhatalmazása. 

A legitimitási válságot a látszatcselekvésekkel próbálja helyesbíteni

– folytatta a Nézőpont vezetője.

Tiszások Strasbourgban Fotó: AFP

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

