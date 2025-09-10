170 milliárd eurót költött eddig az EU Ukrajnára, de többre lesz szükség Von der Leyen szerint

„Több támogatásra van szükség Ukrajna számára. Senki sem tett Ukrajnaért annyit, mint Európa. Több mint 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottunk eddig, és többre lesz szükség. És nem csak az európai adófizetőknek kellene viselni ennek a terhét. Ez Oroszország háborúja, és ezért Oroszországnak kell fizetnie” – mondta Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén, ahol az Európai Bizottság elnöke mindkét oldalról súlyos kritikákat kapott, sokan a lemondását követelik.

Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

„Ezért kell sürgősen új megoldást kidolgoznunk arra, hogy Ukrajna háborús erőfeszítéseinek a finanszírozásához felhasználhassuk az orosz vagyoni eszközöket. Az orosz vagyoni eszközökhöz kapcsolódó készpénzegyenlegek révén jóvátételi hitelt tudunk nyújtani Ukrajnának. Ez nem érinti magukat az eszközöket, és a kockázatot pedig együttesen kell viselni. Ukrajna csak akkor fogja visszafizetni a hitelt, ha Oroszország megfizeti a jóvátételt” – magyarázta Von der Leyen.

„A pénz viszont már most segíteni fogja Ukrajnát. De közép- és hosszú távon is döntő fontosságú lesz Ukrajna biztonsága szempontjából. Például az egyik elsődleges biztonsági garanciaként hozzájárul az erős ukrán fegyveres erők finanszírozásához. Új programot fogunk javasolni, minőségi katonai előny nevet adtunk neki, és ez a program az ukrán fegyveres erőképességeit erősítő beruházásokat támogatja”

– tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.