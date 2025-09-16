Vucsics megszilárdítaná a hatalmát a választásokkal

Alekszandar Vucsics elnök korábban már bejelentette, hogy előre hozott választásokra kerülhet sor, de az időpontot nem konkretizálta. Ilankovic Filip szakértő szerint több tényező is befolyásolja a döntést, és valószínűsíti, hogy a választásokra 2026 decemberében kerülhet sor. Egyrészt, ez időt ad a tüntetések résztvevőinek megnyugvásra, mivel a demonstrációk intenzitása várhatóan csökkenni fog. Másrészt, a kormánypártnak elegendő idő áll rendelkezésére jelentős állami beruházások, mint például az EXPO 2027 megvalósítására, amelyekkel növelhetik a választói támogatottságukat.

Alekszandar Vucsics szerb elnök szerint előre hozott választások jöhetnek (Fotó: AFP)

Vucsics megszilárdítaná a hatalmát

Ilankovic rámutat arra, hogy az SNS 2012-es hatalomra kerülése óta már négy alkalommal tartottak rendkívüli választásokat. Vucsics a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy a felmérések szerint a tüntetők támogatottsága 25 százalékkal csökkent.

Ez azt jelzi, hogy Vucsics népszerűsége nő, és úgy véli, ez most jó alkalom a választások kiírására, hogy megszilárdítsa hatalmát, ahogyan azt az előző négy rendkívüli választáson is tette

– fogalmaz Ilankovic.