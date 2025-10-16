A migránsok miatt maradhatnak fizetés nélkül a katonák

Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fehér Ház minden igyekezete csak átmeneti lehet, hogy költségvetési átcsoportosítások révén a hadsereg tagjai megkapják kétheti járandóságukat. Hangsúlyozta, hogy a tovább húzódó politikai patthelyzet nyomán fennáll a kockázat, hogy október végén már a katonák sem jutnak hozzá fizetésükhöz.

Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke

Fotó: NATHAN POSNER / ANADOLU

J. D. Vance alelnök a hétvégén egy interjúban jelezte, hogy a Fehér Ház akár a vámokból származó bevétel terhére is biztosítani fogja a katonák ellátását, valamint bizonyos szociális segélyeket. Mike Johnson szerdán a demokraták által előidézett helyzetről beszélt, és azt állította, hogy a másik párt képviselői a kormányzat megbénításának árán is kitartanak követelésük mellett. A demokraták feltételeinek középpontjában a széles körű, szociális alapú egészségügyi ellátás fenntartása áll.

A republikánusok szerint a demokrata követelés arról szól, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók továbbra is ingyenes egészségügyi ellátáshoz jussanak.

Egy szövetségi bíró szerdán ideiglenesen megtiltotta a Trump-adminisztráció számára, hogy a kormányzati leállás idején elbocsásson szövetségi alkalmazottakat az érintett intézményeknél. Susan Illston bíró San Franciscóban kiadott határozata szerint az adminisztráció „megfontolás nélkül cselekszik".

A Fehér Ház igazgatási és költségvetési irodájának igazgatója a múlt héten közölte, hogy megkezdődnek a korábban kilátásba helyezett leépítések, amelyek során a leállás időszakát kihasználva az átmeneti szabadságra küldött közalkalmazottak közül többeket véglegesen elbocsátanak. A Trump-adminisztráció a szövetségi intézmények létszámcsökkentését hivatalba lépésekor határozta el a takarékosság jegyében.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán a kormányzati leállás kapcsán azt mondta, hogy

a kialakult helyzet naponta 15 milliárd dollár (5 ezer milliárd forint) kárt okoz az amerikai gazdaságnak.

Az amerikai szövetségi intézmények és költségvetésből finanszírozott szervezetek október elseje óta nem kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeket, miután szeptember 30-án lejárt az előző költségvetési törvény, és az átmeneti büdzsét nem sikerült elfogadni.