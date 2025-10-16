Egyesült Államokpatthelyzetköltségvetésszenátus

A migránsok miatt maradhatnak fizetés nélkül a katonák

Az amerikai szenátus szerdán ismét elutasította az átmeneti költségvetést, ami lehetővé tenné a szövetségi kormányzati intézmények működésének újraindulását.Az elfogadáshoz minősített többségre, azaz a 100 tagú szenátusban 60 szavazatra van szükség, ami azt jelenti, hogy legkevesebb 7 demokrata szenátornak is meg kellene szavaznia a javaslatot, ugyanakkor eddig csak hárman voltak hajlandóak a republikánus többséggel voksolni a hivatalok újranyitása érdekében.

Munkatársunktól
2025. 10. 16.
Folytatódik a költségvetési patthelyzet az Egyesült Államokban
Folytatódik a költségvetési patthelyzet az Egyesült Államokban Fotó: ANDREW HARNIK
Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fehér Ház minden igyekezete csak átmeneti lehet, hogy költségvetési átcsoportosítások révén a hadsereg tagjai megkapják kétheti járandóságukat. Hangsúlyozta, hogy a tovább húzódó politikai patthelyzet nyomán fennáll a kockázat, hogy október végén már a katonák sem jutnak hozzá fizetésükhöz. 

Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke
Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke
Fotó: NATHAN POSNER / ANADOLU

J. D. Vance alelnök a hétvégén egy interjúban jelezte, hogy a Fehér Ház akár a vámokból származó bevétel terhére is biztosítani fogja a katonák ellátását, valamint bizonyos szociális segélyeket. Mike Johnson szerdán a demokraták által előidézett helyzetről beszélt, és azt állította, hogy a másik párt képviselői a kormányzat megbénításának árán is kitartanak követelésük mellett. A demokraták feltételeinek középpontjában a széles körű, szociális alapú egészségügyi ellátás fenntartása áll. 

A republikánusok szerint a demokrata követelés arról szól, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók továbbra is ingyenes egészségügyi ellátáshoz jussanak.

Egy szövetségi bíró szerdán ideiglenesen megtiltotta a Trump-adminisztráció számára, hogy a kormányzati leállás idején elbocsásson szövetségi alkalmazottakat az érintett intézményeknél. Susan Illston bíró San Franciscóban kiadott határozata szerint az adminisztráció „megfontolás nélkül cselekszik".

A Fehér Ház igazgatási és költségvetési irodájának igazgatója a múlt héten közölte, hogy megkezdődnek a korábban kilátásba helyezett leépítések, amelyek során a leállás időszakát kihasználva az átmeneti szabadságra küldött közalkalmazottak közül többeket véglegesen elbocsátanak. A Trump-adminisztráció a szövetségi intézmények létszámcsökkentését hivatalba lépésekor határozta el a takarékosság jegyében.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter 
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán a kormányzati leállás kapcsán azt mondta, hogy 

a kialakult helyzet naponta 15 milliárd dollár (5 ezer milliárd forint) kárt okoz az amerikai gazdaságnak. 

Az amerikai szövetségi intézmények és költségvetésből finanszírozott szervezetek október elseje óta nem kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeket, miután szeptember 30-án lejárt az előző költségvetési törvény, és az átmeneti büdzsét nem sikerült elfogadni. 

A kormányzati leállás miatt október eleje óta az Egyesült Államok több repülőterén alakultak ki fennakadások a szövetségi irányítószemélyzet hiánya miatt. A fővárosban, Washingtonban a költségvetés hiánya miatt bezártak a turisták körében népszerű múzeumok is, valamint a Capitolium látogatóközpontja, és nem fogad látogatókat a világon legtöbb kötettel rendelkező kongresszusi könyvtár sem. Az Egyesült Államok történetében a leghosszabb kormányzati leállás 35 napig tartott 2018 végén és 2019 elején, Donald Trump első elnöksége idején, de az akkor nem vonatkozott a szövetségi intézmények teljes körére. A teljes kormányzati leállások amerikai rekordja 21 nap, ami 1995-1996 fordulóján alakult Bill Clinton elnöksége idején a költségvetés körüli vita miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

