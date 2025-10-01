Az Antifához vezethetnek a müncheni események szálai?

A hatóságok vizsgálják, hogy köthető-e a szerda reggeli müncheni robbanás és lövöldözés az Antifa mozgalomhoz – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

A rendőrség vizsgálja, hogy az Antifa áll-e az események hátterében, az Oktoberfest a fenyegetés árnyékában zárva maradt (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Mint arról beszámoltunk, egy nagyobb tűzhöz és hangos durranásokhoz vonult ki a müncheni rendőrség és tűzoltóság szerdán kora reggel a Lerchenau városrészbe. A tűzoltókat hajnali 4:40-kor riasztották egy lakóháztűz miatt és nem sokkal később hangos durranásokról érkeztek bejelentések. Egy férfi holttestét lőtt sebekkel a Lerchenauer-tó közelében találták meg.

A nyomozók szerint a halott férfi, Martin P. saját otthonát robbantotta fel, majd ő maga is életét vesztette. A gyanú szerint családi örökség miatti viszály vezethetett a tragédiához. A lakásban további robbanóeszközöket is találtak, a környék így továbbra is le van zárva, a környező iskolákban is szünetel a tanítás.

A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják az Oktoberfesttel és az Antifa-mozgalommal való esetleges kapcsolatot is.

Az indymedia.org weboldalon kora reggel megjelent egy szöveg „Antifa heißt Angriff” (Antifa támadást jelent) címmel.

Kora reggel München északi részén felgyújtottunk néhány luxusautót és házhoz mentünk. Ezenkívül egy fasiszta reggeli sétája sem végződött túl jól

– olvasható az oldalon.

A rendőrségnek tudomása van erről, és mint minden más bejelentés esetében, itt is vizsgálja az összefüggéseket – közölte a rendőrség szóvivője.

München polgármestere Dieter Reiter drámai szavakkal fordult a nyilvánossághoz, azt állítva, hogy egy levél is a hatóságok kezébe került, amelyet a feltételezett elkövető írt.

Jelenleg fenyegetés áll fenn az Oktoberfestre nézve

– fogalmazott a városvezető, hozzátéve, hogy a kockázat miatt legalább 17 óráig nem nyitják meg a rendezvény kapuit.

A rendőrség minden irányban nyomoz, és nem zárják ki, hogy a Theresienwiese, vagyis az Oktoberfest helyszíne is érintett lehet a támadásban.

Borítókép: Helyszínelők dolgoznak a reggeli müncheni tűz helyszínén (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)