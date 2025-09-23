Kovács Zoltán: Brüsszel legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust

Az antifasiszta Ilaria Salis és elvtársai Magyarországra utaztak, azzal az előre eltervezett céllal, hogy embereket verjenek össze találomra a nyílt utcán, pusztán politikai meggyőződésből. Ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus

– fogalmazott.

Brüsszel pajzsa alatt a vádlott

Az államtitkár hangsúlyozta: Brüsszelben mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Salis elkerülje a felelősségre vonást.

Ezzel nemcsak mentegetnek egy bűnözőt, hanem valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak, amikor fenntartják a mentelmi jogát

– írta.

Mint ismert, a magyar hatóságok szerint Salis súlyos, életveszélyt okozó testi sértés bűntettében vett részt, amikor viperával és gázspray-vel támadtak emberekre Budapesten. Az olasz nő több mint egy évet töltött előzetes letartóztatásban, majd európai parlamenti mandátumának megszerzésével szabadlábra került.

„Nem felejtünk”

Kovács Zoltán leszögezte: