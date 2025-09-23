Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

BrüsszelSalismentelmi jogbűnözőszélsőbalAntifa

Kovács Zoltán: Brüsszel legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust

Újabb botrányos döntés született Brüsszelben: az Európai Parlament jogi bizottsága fenntartja Ilaria Salis, a szélsőbaloldali Antifa-aktivista mentelmi jogát, így továbbra sem vonható felelősségre Magyarországon az ellene folyó eljárásban. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán élesen bírálta a brüsszeli döntést.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 23. 18:26
Forrás: Facebook/Kovács Zoltán
Kovács Zoltán szerint felfoghatatlan és felháborító, hogy Brüsszel a mentelmi jog fenntartásával valójában legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust.

Brüsszel
Kovács Zoltán. Forrás: Facebook/Kovács Zoltán

Felidézte, hogy Ilaria Salis és társai 2023 februárjában érkeztek Magyarországra azzal az előre kitervelt céllal, hogy politikai meggyőződésük alapján támadjanak meg embereket.

Az antifasiszta Ilaria Salis és elvtársai Magyarországra utaztak, azzal az előre eltervezett céllal, hogy embereket verjenek össze találomra a nyílt utcán, pusztán politikai meggyőződésből. Ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus

– fogalmazott.

 

Brüsszel pajzsa alatt a vádlott

Az államtitkár hangsúlyozta: Brüsszelben mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Salis elkerülje a felelősségre vonást. 

Ezzel nemcsak mentegetnek egy bűnözőt, hanem valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak, amikor fenntartják a mentelmi jogát

– írta.

Mint ismert, a magyar hatóságok szerint Salis súlyos, életveszélyt okozó testi sértés bűntettében vett részt, amikor viperával és gázspray-vel támadtak emberekre Budapesten. Az olasz nő több mint egy évet töltött előzetes letartóztatásban, majd európai parlamenti mandátumának megszerzésével szabadlábra került.

 

„Nem felejtünk”

Kovács Zoltán leszögezte: 

Nem felejtünk, és nem adjuk fel. Ilaria Salis egy veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye.

 

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Kovács Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

