Dömötör Csaba a következőket posztolta a Facebookon: „Hát így megy ez, összezárt a brüsszeli elit Dobrev Klárától Weberig.”
Dömötör Csaba: Brüsszel összezárt Salis és Magyar Péter mentelmi ügyében
Dömötör Csaba szerint az EP szakbizottsága egyszerre döntött a magyarokat véresre verő Salis és a telefont tolvajló Magyar Péter mentelmi ügyéről. A Fidesz EP-képviselője a közösségi médiában posztolt.
Rámutatott:
Az EP szakbizottsága egyszerre döntött a magyarokat véresre verő Salis és a telefont tolvajló Magyar Péter mentelmi ügyéről. Arról, hogy ha rajtuk múlik, nem kell majd elszámolniuk a tettükkel.
Hozzátette:
Csak egyértelművé tették, amit eddig is tudtunk. Szavazatokkal vésték kőbe Magyar Péter függőségi viszonyát, végleg fogott emberré tették. Bárhogy is tegyenek, tudniuk kell: egy Brüsszelből fogott politikai báb nálunk nem lehet miniszterelnök.
Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)
