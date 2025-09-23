Dömötör CsabaBrüsszelIlaria SalisMagyar Péter

Dömötör Csaba: Brüsszel összezárt Salis és Magyar Péter mentelmi ügyében

Dömötör Csaba szerint az EP szakbizottsága egyszerre döntött a magyarokat véresre verő Salis és a telefont tolvajló Magyar Péter mentelmi ügyéről. A Fidesz EP-képviselője a közösségi médiában posztolt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 13:14
Dömötör Csaba Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Dömötör Csaba a következőket posztolta a Facebookon: „Hát így megy ez, összezárt a brüsszeli elit Dobrev Klárától Weberig.”

Zalaegerszeg, 2025. május 26. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón a zalaegerszegi Városi Hangverseny - és Kiállítóteremben 2025. május 26-án. MTI/Katona Tibor
Dömötör Csaba (Fotó: Katona Tibor / MTI )

Rámutatott:

Az EP szakbizottsága egyszerre döntött a magyarokat véresre verő Salis és a telefont tolvajló Magyar Péter mentelmi ügyéről. Arról, hogy ha rajtuk múlik, nem kell majd elszámolniuk a tettükkel.

Hozzátette:

Csak egyértelművé tették, amit eddig is tudtunk. Szavazatokkal vésték kőbe Magyar Péter függőségi viszonyát, végleg fogott emberré tették. Bárhogy is tegyenek, tudniuk kell: egy Brüsszelből fogott politikai báb nálunk nem lehet miniszterelnök.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

