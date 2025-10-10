spanyolországáramszünetáramkimaradás

Újabb áramszünet jöhet Spanyolországban

A Red Eléctrica hálózatüzemeltető szerint a lakosságnak fel kell készülni egy újabb áramszünetre. Spanyolországban áprilisban több millió ember maradt áram nélkül, a hálózatot üzemeltető cég szerint pedig most ismét hasonló jeleket tapasztalnak a rendszerben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 17:52
Fotó: FERMIN RODRIGUEZ Forrás: NurPhoto
Akár újabb hosszú távú és széles körű áramszünet is következhet a Red Eléctrica hálózatüzemeltető cég szerint. Spanyolországban nem ez lenne az első eset, hiszen hat hónappal ezelőtt több millió ember maradt áram nélkül egy példátlan műszaki leállás során. A szolgáltató pedig most hasonló előjeleket tapasztal – számolt be róla az Euronews.

Spanyolországban újabb áramszünet jöhet
Spanyolországban újabb áramszünet jöhet 
(Fotó: GUILLAUME PINON / NurPhoto)

A spanyol hálózat üzemeltetője, a Red Eléctrica arra figyelmeztetett, hogy az ország egy újabb áramszünet szélén állhat, miután az elmúlt két hétben „hirtelen feszültségingadozásokat” észlelt a rendszerben. A hat hónappal ezelőtti probléma során 60 millió ember maradt áram nélkül Spanyolországban és Portugáliában több mint 10 órán át. 

A szakértői vélemények szerint az áprilisi leállást túlfeszültség okozta. A vállalat közölte, hogy most is hasonló jeleket tapasztalnak az elektromos hálózatban. 

Amennyiben ezeket a most tapasztalható feszültségingadozásokat nem orvosolják, úgy akár újabb széles körű leállás is következhet – tájékoztattak.

Spanyolországban besötétedett 

Az áprilisi műszaki probléma kapcsán a cég jelezte, hogy a rendszer megengedett terhelését nem lépték át. A túlfeszültség problémája szerintük több okra volt visszavezethető. Ezek közül kiemelték a megújuló energiatermelés hirtelen változásait, valamint a kereslet és a kínálat kilengéseit, amelyek együttesen instabillá tehették a rendszert.  

Ennek okán a Red Eléctrica a feszültségszabályozással kapcsolatos üzemeltetési eljárás ideiglenes átalakítását kérte. 

A szakértői elemzés szerint egyébként a rendszerben tapasztal kilengések miatt több erőmű is leállt, amely után a tartalék erőművek már nem voltak képesek stabilizálni a hálózatot, így pedig beindult a láncreakció. 

Európa vészhelyzetre készül 

Az Európai Unióban már több alkalommal is téma volt a lakosság egy esetleges vészhelyzetre való felkészítése. Az EU ennek keretében – éppen a spanyol áramszünet előtt – felkérte a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy ajánlást a lakosság számára egy 72 órás túlélőcsomag tartalmáról. Ez mind a spanyoloknak, mind a portugáloknak jól jött áprilisban. 

Az EU jelenlegi ajánlása szerint minden háztartásnak érdemes legalább egy kis, vészhelyzeti csomagot otthon tartania, amely tartalmaz olyan alapvető dolgokat, mint ivóvíz, tartós élelmiszerek, elsősegélycsomag, zseblámpa, elemes rádió és külső akkumulátor a mobiltelefonokhoz. 

Borítókép: Egy utca az áprilisi áramszünet idején (Fotó: AFP)

 

 

