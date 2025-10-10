Újabb áramszünet jöhet Spanyolországban

A szakértői vélemények szerint az áprilisi leállást túlfeszültség okozta. A vállalat közölte, hogy most is hasonló jeleket tapasztalnak az elektromos hálózatban.

Amennyiben ezeket a most tapasztalható feszültségingadozásokat nem orvosolják, úgy akár újabb széles körű leállás is következhet – tájékoztattak.

Spanyolországban besötétedett

Az áprilisi műszaki probléma kapcsán a cég jelezte, hogy a rendszer megengedett terhelését nem lépték át. A túlfeszültség problémája szerintük több okra volt visszavezethető. Ezek közül kiemelték a megújuló energiatermelés hirtelen változásait, valamint a kereslet és a kínálat kilengéseit, amelyek együttesen instabillá tehették a rendszert.

Ennek okán a Red Eléctrica a feszültségszabályozással kapcsolatos üzemeltetési eljárás ideiglenes átalakítását kérte.

A szakértői elemzés szerint egyébként a rendszerben tapasztal kilengések miatt több erőmű is leállt, amely után a tartalék erőművek már nem voltak képesek stabilizálni a hálózatot, így pedig beindult a láncreakció.

Európa vészhelyzetre készül

Az Európai Unióban már több alkalommal is téma volt a lakosság egy esetleges vészhelyzetre való felkészítése. Az EU ennek keretében – éppen a spanyol áramszünet előtt – felkérte a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy ajánlást a lakosság számára egy 72 órás túlélőcsomag tartalmáról. Ez mind a spanyoloknak, mind a portugáloknak jól jött áprilisban.