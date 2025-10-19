AusztriaOroszországszankciók

Ausztria is támogatja az új szankciócsomagot

Ausztria szombaton bejelentette, hogy támogatni fogja az Európai Unió legújabb, Oroszország elleni szankciócsomagját.

Az EU külügyminiszterei hétfőn Luxembourgban ülnek össze, hogy véglegesítsék a blokk 19. szankciócsomagját Moszkvával szemben Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt. Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria azon követelése miatt, hogy az EU oldjon fel bizonyos befagyasztott orosz vagyoneszközöket, hogy ezzel kompenzálják az osztrák Raiffeisen Bank Internationalt a vele szemben alkalmazott orosz pénzügyi korlátozásokért.

A szankciócsomag elfogadásához az EU mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges; Bécs korábbi követelését pedig a többi tagállam elutasította.

Ausztria támogatja az Oroszországra gyakorolt folyamatos nyomást, és hétfőn jóváhagyja a 19. szankciócsomagot

– közölte az ország külügyminisztériuma.

A tervezett intézkedéscsomag számos energiaügyi és pénzügyi korlátozást tartalmaz, köztük az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának tilalmát 2027. január 1-jétől, ami egy évvel előre hozza a korábban tervezett 2028-as határidőt.

Szlovákia szintén fenntartásokat fogalmazott meg a csomaggal kapcsolatban, de négy uniós diplomata szerint az Európai Bizottság várhatóan hétfőn, írásban válaszolni fog a pozsonyi kormány aggályaira.

Borítókép: Christian Stocker osztrák kancellár (Fotó: AFP)

